На Донбасі Зеленський традиційно поспілкувався з військовими за кавою: милі кадри
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 29 липня здійснив поїздку на Донеччину. Традиційно він зупинився на одній з АЗС, де за кавою поспілкувався з військовими.
Разом з Президентом України в Донецьку область також поїхав Андрій Єрмак. Зазначимо, що 29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій.
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Випив кави з військовими на передових позиціях
Вже традиційно під час робочої поїздки у Донецьку область Зеленський з командою зупинився на одній з АЗС. Там він поспілкувався й сфотографувався з військовослужбовцями, випив кави та підписав прапор на згадку.
Наша Донеччина. Вже традиційне спілкування за кавою на АЗС. Дякую кожному й кожній, хто бʼється заради України, хто допомагає та підтримує!
– мовиться у дописі до відео.
Також під час спілкування один з військовослужбовців подарував Зеленському прапор.
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Можемо впевнено сказати, що російським загарбникам таке може лише снитися. Адже їхній диктатор й досі боїться коронавірусу, виходити зі свого бункера, а таке відношення до військових – щось з жанру фантастики.
Зеленський приїхав під Бахмут на передові позиції
Президент відвідав Бахмутський напрямок і передові позиції Сил спеціальних операцій. У день професійного свята він привітав військових та подякував за їхню службу.
Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!
– заявив Зеленський.
У Часовому Ярі він нагородив воїнів відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького I ступеня та вручив цінні подарунки.
"Дякую вам за все. Дякую за службу, за те, що ви робите, за те, що захищаєте нас усіх. Бажаю здоров'я, повертайтеся з перемогою", – подякував президент.