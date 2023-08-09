Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі: обговорили виключно наступ України

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 9 серпня. Цього разу вона відрізнялася від проведення попередніх.

Обговорення включало лише одну тему – проведення українського наступу. Максимальна увага була прикута до звільнення земель від російських окупантів.

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Ставка в іншому форматі

Зеленський заявив, що проведена 9 серпня ставка пройшла у спеціальному форматі. На ній було присутнє найвужче коло осіб.

Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу,

– написав Зеленський.

На ній присутні провели аналіз поточної ситуації, спланували майбутні кроки та забезпечення військ усім необхідним, проаналізували дії ворога.

На ставці доповідали Головнокомандувач Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський, а також начальник ГУР Кирило Буданов.

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