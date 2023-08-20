Будуть в українському небі, – Зеленський заявив про "проривну домовленість" щодо F16

Під час свого візиту до Нідерландів, Володимир Зеленський заявив що винищувачі F16 будуть в українському небі. Він назвав розмову "проривною домовленістю".

За декілька днів до цього США схвалили поставку Нідерландами та Данією F-16 для України. Лише Нідерланди пообіцяли передати Україні 42 винищувачі.

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Візит Зеленського до Нідерландів

20 серпня Володимир Зеленський разом з першою леді прибув до Нідерландів на зустріч з прем'єр-міністром Марком Рютте. Під час свого візиту президент побував на військовій авіабазі в Ейндговені, де розташовані літаки F16.

Головною темою розмови Зеленського з прем'єр-міністром Нідерландів стала саме поставка Україні літаків F16. За результатами візиту президент опублікував фото з міністром та заявив, що українці побачать винищувачі в Україні.

Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає,

– написав Зеленський.

Зеленський з прем'єр-міністром Нідерландів / Володимир Зеленський

Президент додав, що Нідерланди нададуть Україні 42 літаки F-16 після навчання наших пілотів та інженерів. Однак, Зеленський заявив, що це лише початок.

Навчання українських пілотів