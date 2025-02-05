Перемовини з Путіним, втрати та закінчення війни: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Моргану
Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту і телеведучому Пірсу Моргану. Під час 90-хвилинної розмови український президент відповів, чи готовий до переговорів з Путіним, які втрати України та Росії у війні, чи може бути альтернатива вступу до НАТО та на ще багато важливих питань.
Інтерв'ю Володимира Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану вийшло 4 лютого на ютуб-каналі телеведучого. Головні заяви президента України в 90-хвилинній розмові передає 24 Канал.
До теми Україна готова до закінчення гарячої стадії війни, – Зеленський
На початку інтерв'ю Володимир Зеленський розповів про втрати України та Росії у війні. Так, за майже 3 роки повномасштабної війни загинуло 45 100 українських захисників. Крім того, близько 390 тисяч воїнів отримали поранення. Кількість поранених більша, ніж кількість загиблих, тому що є люди, які отримали поранення. Також є люди, які були поранені, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені, кількість поранених становить 390 000, Що стосується втрат Росії, то, за словами президента України, близько 350 000 росіян – вбиті, близько 600 – 700 тисяч отримали поранення та від 50 до 70 тисяч – зникли безвісти. Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що станом на зараз наша держава не може повернути під свій контроль тимчасово окуповані території. Зараз ми не можемо повернути всі наші території, ми адекватні люди, ми не можемо втрачати мільйони людей заради результату який і ще не зрозуміло що буде станом на сьогодні, Президент вважає, що за допомогою тієї підтримки, яку надають партнери, недостатньо для повного витіснення російських військових з території України. Відтак, Зеленський наголошує, що окуповані території будуть повернені двома шляхами – військовим та дипломатичним. Зеленський заявив, що найшвидший спосіб перейти до дипломатичного розв'язання війни – це гарантувати вступ України до НАТО. Якщо ж Україна не стане членом Альянсу, то державі слід подбати про безпеку. Якщо не НАТО, то тоді нам потрібно говорити про величезну армію, це величезні гроші, тобто плюс контингент інших наших партнерів, і, безсумнівно, це великий ракетний пакет стримування проти Росії, якщо вони почнуть атакувати знову, – наголосив Зеленський. Президент додав, що альтернативою вступу до НАТО може бути надання Україні ядерної зброї. На думку Зеленського, вона може знадобитися, якщо війна з Росією затягуватиметься на десятиліття не з нашої війни. Крім того, президент вважає, що якби Україна мала ядерну зброю, то Росія б не наважилася на вторгнення. "Давайте зробимо так: поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні системи, партнери допоможіть нам профінансувати одномільйонну армію і перемістіть свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності, ситуації, щоб люди мали спокій", – додав Зеленський. Президент додав, що вступ України до НАТО – це також гарантії безпеки й для Росії. Це гарантії для росіян, що Україна не піде на них із війною, а вирішуватиме всі питання дипломатичним шляхом. НАТО – це гарантія для всіх, стабільна і не така дорога, Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з російським диктатором Владіміром Путіним. Я готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру в Україні, Президент України додав, що, окрім Росії, на переговорах мають бути США та ЄС, аби гарантувати безпеку нашій державі й захистити території від нових нападів країни-агресорки. Зеленський зауважив, що якщо прямі переговори з російським диктатором – єдиний шлях до миру, то він готовий піти на зустріч. Зеленський додав, що Україні буде "дуже тяжко вистояти, якщо війна знову прийде". Саме тому наша держава постійно наголошує на безпеці та її гарантіях. Нам потрібні гарантії того, що ця людина ніколи не повернеться... Ми заслуговуємо на справедливий мир і сьогодні часові рамки угод і їхня сила залежить від президента Трампа і від нас від нашого діалогу і тиску на Путіна, Водночас він додав, що Україна готова до припинення гарячої фази війни. Зеленський повідомив, що Україна вдарила по району Курська, куди Росія ввела північнокорейські війська. Мовиться про близько 12 000 солдатів КНДР. Їх просто тренували вбивати нас, і вони прийшли вбивати нас. 4 000 ми знищили, ми просили дати далекобійну зброю, щоб вони не змогли до нас долетіти. Це північні корейці які підписали договір з росіянами, це іранці які підписали договір з Путіним, Зеленський підтвердив, що Дональд Трамп запрошував його на інавгурацію, але це було "в загальних рисах, як, можливо, і інших лідерів". Я не знаю, кого він запросив особисто, але я вважаю, що нам потрібен час, щоб сісти й поговорити про те, як закінчити війну, Президент додав, що у день інавгурації Трампа мав інші питання на порядку денному, й приїжджати з візитом до США "було не дуже доречно". В інтерв'ю Зеленський підтвердив, що СБУ ліквідувала особу, яка стоїть за вбивствами українців на Сході та під час Революції гідності на Майдані. Він не розкрив імені ворога, бо не знає деталей цієї спецоперації. Також глава держави додав, що українські спецслужби діють у межах справедливості та національної безпеки. За словами Зеленського, в Україну мало прийти озброєння на 77 мільярдів доларів. Однак наша держава отримала значно менше. Насправді на сьогодні 46 мільярдів з цього пакету надійшло в Україну. 15 мільярдів з цих 77 мають надійти зброєю в цьому році, Президент додав, що коли від політиків Заходу лунають заяви на кшталт "ми дали Україні мільярди, де ці гроші", виявляється, що "більша частина цих грошей" залишається у США. Зеленський додав, що під час надання військової допомоги Україні, США змогли оновити своє озброєння. Зеленський заявив, що нині Україна у кращій ситуації, аніж на початку війни. Хоча ситуація на полі бою складна, але залишається незмінною за останні кілька місяців. Зеленський вважає, що повномасштабна війна принесла США "мільярди доходів і безцінний бойовий досвід". Так, глава держави зауважив, що США та Європа масово закуповують зброю, а технології, розроблені в Україні, стали доступними для Заходу. Крім того, США отримали від України досвід сучасної великої сухопутної війни, мають всю інформацію не лише з розвідки, а й безпосередньо від військових, яка американська зброя працює, що не працює, що ефективно. Ми самі розробили дрони проти російської техніки, енергомережі та військових цілей, яких у США не було, Президент запевнив, що українські розробки та бойові напрацювання сприяють модернізації західних армій і змінюють майбутнє військової справи. Зеленський наголосив, що західні ЗМІ повинні розуміти всю загрозу російської пропаганди та інформаційної війни з Кремлем. Він додав, що на Заході досі не зрозуміли, що це серйозний інструмент для впливу. "Вони (західні ЗМІ – 24 Канал) повторюють кремлівські тези, намагаються переконати світ, що Україна має піти на поступки, що США і Європа повинні зменшити підтримку. Це – гра на боці агресора", — заявив Зеленський. Згадуючи Карлсона, президент різко висловився на його адресу. Він закликав його бути об'єктивним та "припинити лизати зад Росії". Якщо ти вдаєш, що ти журналіст, то будь об'єктивним. Перестань лизати Росії зад і поширювати її пропаганду. Дивно бачити, як деякі люди зневажають власні демократичні цінності, виправдовуючи диктатора, який веде загарбницьку війну, Він також додав, що Такер Карлсон своїми заявами намагається опустити його до рівня Путіна, однак Зеленський наголосив – не можна ставити знак рівності між агресором і його жертвою. Зеленський заявив, що готовий до виборів. Водночас президент додав, що під час війни в країні не можуть відбуватися вибори, оскільки це не передбачено Конституцією. Є великі виклики, але не лише юридичні, а дуже людські речі: як будуть голосувати наші військові, як можуть голосувати люди на окупованих територіях, мільйони людей, як вони будуть висловлювати кого вони хочуть обрати, як будуть голосувати 8 мільйонів українців які знаходяться закордоном через війну, Він додав, що як тільки "війна закінчиться, закінчиться гарячий етап війни", і закінчиться воєнний стан, тоді будуть призначені вибори. Президент також нагадав, що є легітимним лідером України, адже його обрали 73%.
Про втрати Росії та України у війні
– заявив Зеленський.
Чи може Україна повернути окуповані території
– додав Зеленський.
Чи є альтернатива вступу України до НАТО
– наголосив президент України.
Про перемовини з Путіним
– заявив Зеленський.
Про закінчення війни
– заявив президент.
Про участь КНДР у війні
– сказав Зеленський.
Чи запрошував Трамп на інавгурацію
– сказав Зеленський.
Зеленський підтвердив ліквідацію особи, причетної до злочинів проти українців
Про підтримку США
– повідомив Зеленський.
Війна принесла мільярди доходів США
– заявив Зеленський.
Різка заява щодо Такера Карлсона
– різко заявив Зеленський.
Про вибори в Україні
– сказав Зеленський.
На початку інтерв'ю Володимир Зеленський розповів про втрати України та Росії у війні. Так, за майже 3 роки повномасштабної війни загинуло 45 100 українських захисників. Крім того, близько 390 тисяч воїнів отримали поранення.
Кількість поранених більша, ніж кількість загиблих, тому що є люди, які отримали поранення. Також є люди, які були поранені, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені, кількість поранених становить 390 000,
Що стосується втрат Росії, то, за словами президента України, близько 350 000 росіян – вбиті, близько 600 – 700 тисяч отримали поранення та від 50 до 70 тисяч – зникли безвісти.
Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що станом на зараз наша держава не може повернути під свій контроль тимчасово окуповані території.
Зараз ми не можемо повернути всі наші території, ми адекватні люди, ми не можемо втрачати мільйони людей заради результату який і ще не зрозуміло що буде станом на сьогодні,
Президент вважає, що за допомогою тієї підтримки, яку надають партнери, недостатньо для повного витіснення російських військових з території України. Відтак, Зеленський наголошує, що окуповані території будуть повернені двома шляхами – військовим та дипломатичним.
Зеленський заявив, що найшвидший спосіб перейти до дипломатичного розв'язання війни – це гарантувати вступ України до НАТО. Якщо ж Україна не стане членом Альянсу, то державі слід подбати про безпеку.
Якщо не НАТО, то тоді нам потрібно говорити про величезну армію, це величезні гроші, тобто плюс контингент інших наших партнерів, і, безсумнівно, це великий ракетний пакет стримування проти Росії, якщо вони почнуть атакувати знову, – наголосив Зеленський.
Президент додав, що альтернативою вступу до НАТО може бути надання Україні ядерної зброї. На думку Зеленського, вона може знадобитися, якщо війна з Росією затягуватиметься на десятиліття не з нашої війни. Крім того, президент вважає, що якби Україна мала ядерну зброю, то Росія б не наважилася на вторгнення.
"Давайте зробимо так: поверніть нам ядерну зброю, дайте нам ракетні системи, партнери допоможіть нам профінансувати одномільйонну армію і перемістіть свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності, ситуації, щоб люди мали спокій", – додав Зеленський.
Президент додав, що вступ України до НАТО – це також гарантії безпеки й для Росії.
Це гарантії для росіян, що Україна не піде на них із війною, а вирішуватиме всі питання дипломатичним шляхом. НАТО – це гарантія для всіх, стабільна і не така дорога,
Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з російським диктатором Владіміром Путіним.
Я готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру в Україні,
Президент України додав, що, окрім Росії, на переговорах мають бути США та ЄС, аби гарантувати безпеку нашій державі й захистити території від нових нападів країни-агресорки. Зеленський зауважив, що якщо прямі переговори з російським диктатором – єдиний шлях до миру, то він готовий піти на зустріч.
Зеленський додав, що Україні буде "дуже тяжко вистояти, якщо війна знову прийде". Саме тому наша держава постійно наголошує на безпеці та її гарантіях.
Нам потрібні гарантії того, що ця людина ніколи не повернеться... Ми заслуговуємо на справедливий мир і сьогодні часові рамки угод і їхня сила залежить від президента Трампа і від нас від нашого діалогу і тиску на Путіна,
Водночас він додав, що Україна готова до припинення гарячої фази війни.
Зеленський повідомив, що Україна вдарила по району Курська, куди Росія ввела північнокорейські війська. Мовиться про близько 12 000 солдатів КНДР.
Їх просто тренували вбивати нас, і вони прийшли вбивати нас. 4 000 ми знищили, ми просили дати далекобійну зброю, щоб вони не змогли до нас долетіти. Це північні корейці які підписали договір з росіянами, це іранці які підписали договір з Путіним,
Зеленський підтвердив, що Дональд Трамп запрошував його на інавгурацію, але це було "в загальних рисах, як, можливо, і інших лідерів".
Я не знаю, кого він запросив особисто, але я вважаю, що нам потрібен час, щоб сісти й поговорити про те, як закінчити війну,
Президент додав, що у день інавгурації Трампа мав інші питання на порядку денному, й приїжджати з візитом до США "було не дуже доречно".
В інтерв'ю Зеленський підтвердив, що СБУ ліквідувала особу, яка стоїть за вбивствами українців на Сході та під час Революції гідності на Майдані. Він не розкрив імені ворога, бо не знає деталей цієї спецоперації.
Також глава держави додав, що українські спецслужби діють у межах справедливості та національної безпеки.
За словами Зеленського, в Україну мало прийти озброєння на 77 мільярдів доларів. Однак наша держава отримала значно менше.
Насправді на сьогодні 46 мільярдів з цього пакету надійшло в Україну. 15 мільярдів з цих 77 мають надійти зброєю в цьому році,
Президент додав, що коли від політиків Заходу лунають заяви на кшталт "ми дали Україні мільярди, де ці гроші", виявляється, що "більша частина цих грошей" залишається у США.
Зеленський додав, що під час надання військової допомоги Україні, США змогли оновити своє озброєння.
Зеленський заявив, що нині Україна у кращій ситуації, аніж на початку війни. Хоча ситуація на полі бою складна, але залишається незмінною за останні кілька місяців.
Зеленський вважає, що повномасштабна війна принесла США "мільярди доходів і безцінний бойовий досвід". Так, глава держави зауважив, що США та Європа масово закуповують зброю, а технології, розроблені в Україні, стали доступними для Заходу.
Крім того, США отримали від України досвід сучасної великої сухопутної війни, мають всю інформацію не лише з розвідки, а й безпосередньо від військових, яка американська зброя працює, що не працює, що ефективно. Ми самі розробили дрони проти російської техніки, енергомережі та військових цілей, яких у США не було,
Президент запевнив, що українські розробки та бойові напрацювання сприяють модернізації західних армій і змінюють майбутнє військової справи.
Зеленський наголосив, що західні ЗМІ повинні розуміти всю загрозу російської пропаганди та інформаційної війни з Кремлем. Він додав, що на Заході досі не зрозуміли, що це серйозний інструмент для впливу.
"Вони (західні ЗМІ – 24 Канал) повторюють кремлівські тези, намагаються переконати світ, що Україна має піти на поступки, що США і Європа повинні зменшити підтримку. Це – гра на боці агресора", — заявив Зеленський.
Згадуючи Карлсона, президент різко висловився на його адресу. Він закликав його бути об'єктивним та "припинити лизати зад Росії".
Якщо ти вдаєш, що ти журналіст, то будь об'єктивним. Перестань лизати Росії зад і поширювати її пропаганду. Дивно бачити, як деякі люди зневажають власні демократичні цінності, виправдовуючи диктатора, який веде загарбницьку війну,
Він також додав, що Такер Карлсон своїми заявами намагається опустити його до рівня Путіна, однак Зеленський наголосив – не можна ставити знак рівності між агресором і його жертвою.
Зеленський заявив, що готовий до виборів. Водночас президент додав, що під час війни в країні не можуть відбуватися вибори, оскільки це не передбачено Конституцією.
Є великі виклики, але не лише юридичні, а дуже людські речі: як будуть голосувати наші військові, як можуть голосувати люди на окупованих територіях, мільйони людей, як вони будуть висловлювати кого вони хочуть обрати, як будуть голосувати 8 мільйонів українців які знаходяться закордоном через війну,
Він додав, що як тільки "війна закінчиться, закінчиться гарячий етап війни", і закінчиться воєнний стан, тоді будуть призначені вибори.
Президент також нагадав, що є легітимним лідером України, адже його обрали 73%.