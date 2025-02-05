Перемовини з Путіним, втрати та закінчення війни: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Моргану

Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту і телеведучому Пірсу Моргану. Під час 90-хвилинної розмови український президент відповів, чи готовий до переговорів з Путіним, які втрати України та Росії у війні, чи може бути альтернатива вступу до НАТО та на ще багато важливих питань.

Інтерв'ю Володимира Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану вийшло 4 лютого на ютуб-каналі телеведучого. Головні заяви президента України в 90-хвилинній розмові передає 24 Канал.

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