"Чому ви не носите костюм": що Зеленський відповів на провокативне питання журналіста

Вчора, 28 лютого, президент Володимир Зеленський відвідав Білий дім. Американський лідер Дональд Трамп висловився про його вбрання.

Зокрема, він сказав, що Зеленський "сьогодні так вдягнувся!". Втім, один із конгресменів іронічно відреагував на слова Трампа та згадав про Ілона Маска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Еріка Сволвелла у соцмережі X.

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Що кажуть про вбрання Зеленського

В Овальному кабінеті адміністрації Трампа журналіст запитав Зеленського, коли він знову вдягатиме діловий костюм на офіційні заходи.

Я носитиму його. Може такий як у вас (у журналіста – 24 Канал). Може, кращий. Може, дешевший. Побачимо,

– відповів Зеленський.

Зазначимо, що, журналіст, який поставив це запитання Зеленському, є бойфрендом конгресвумен Марджорі Грін. Вона систематично цькує Україну та звинувачує українців у нацизмі та тортурах цивільних.

Саме тому цілком можливо, що це запитання було заздалегідь продуманою спробою принизити Зеленського.

Натомість конгресмен-демократ Ерік Сволвелл опублікував фото американського мільярдера Ілона Маска з підписом: "Чому Зеленський не одягнув костюм у Білий дім".

Зазначимо, що Маск постійно відвідує важливі заходи не в костюмі та в бейсболці, яку не знімає навіть в приміщенні. Однак, він не отримує жодних зауважень, на відміну від Зеленського.

Варто зауважити, що український президент не вдягав костюм на офіційні заходи після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В інтерв'ю BBC він сказав, що це було б досить дивно, адже "часи змінилися".

Зеленський додає, що таким чином хотів показати людям свою підтримку. За його словами, одяг в мілітарному стилі є "зручнішим та зрозумілішим".

Однак, глава держави запевнив, що повернеться до класичного костюма. Найімовірніше, це станеться у день перемоги України.