Володимир Зеленський отримав особливу нагороду – Герб Таллінна

Президент України Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна. Цю нагороду в Естонії вручають на знак особливої пошани.

Міськрада Таллінна ухвалила це рішення ще 5 травня. Втім, нагороду змогли передати лише сьогодні, 15 травня.

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Мер Таллінна Євген Осіновський передав нагороду для Володимира Зеленського першому заступнику Голови Верховної Ради України Олександру Корнієнку, який наразі перебуває з візитом в Естонії.

Євген Осіновський пояснив, що ця відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців з народом України, а також підтримку у героїчній боротьбі України з російською агресією. Він переконаний, що українці повинні перемогти, щоб мирно й самостійно обирати свій подальший шлях.

У Європі у 21-му столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому Президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні,

– заявив Осіновський.

Він Україна та її народ мають перемогти, щоб мирно й самостійно обирати свій подальший шлях, переконаний Євген Осіновський.



Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна / Фото Офіс Президента

Попередні відзнаки Володимира Зеленського:

У США Президента України Володимира Зеленського нагородили премією Profile in Courage Award за захист демократії за кордоном. Раніше лауреатами цієї премії ставали експрезиденти США Барак Обама й Джордж Буш-старший, а також колишній сенатор США й друг України Джон Маккейн.

Американське видання Politico, яке спеціалізується на політичній журналістиці, щороку публікує список найвпливовіших людей Європи. Цьогоріч найвпливовішою людиною Європи назвали Володимира Зеленського – за нього проголосувала найбільша кількість читачів.

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