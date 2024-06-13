Зеленський зустрінеться з Папою Римським під час саміту "Великої сімки"
Джерело:Vatican News
Володимир Зеленський 14 червня зустрінеться із Папою Римським. Це станеться у межах саміту G7, куди прибув український очільник.
Зустріч "Великої сімки" проходить з 13 по 15 червня в італійському регіоні Апулія. Раніше про присутність Зеленського на саміті повідомила прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.
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Зеленський матиме зустріч із Папою Римським
У Ватикані повідомили, що Папа Римський прибуде на місце проведення саміту на гелікоптері близько 12:30 за місцевим часом 14 червня. Там його зустріне прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.
Потім понтифіка доставлять до житлового комплексу, у якому відбуватиметься саміт. Там Папа Римський проведе першу серію двосторонніх зустрічей.
Зокрема, понтифік планує зустрітися:
- з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою;
- з президентом України Володимиром Зеленським;
- з президентом Франції Еммануелем Макроном;
- з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Папа Франциск також матиме зустрічі із президентом США Джо Байденом, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Примітно, що Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі G7. У Ватикані заявили, що понтифік буде також брати участь у сесії, присвяченій штучному інтелекту.
Понтифік закликав знайти рішення про мир
- Папа Римський 20 травня звернувся до всіх країн, що перебувають у війні. Понтифік закликав різні сторони зупинити бойові дії та домовитися про мир.
- Франциск також додав, що в багатьох своїх проповідях закликає до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Заяви понтифіка стосуються і війни проти України.
- Варто зазначити, що Папа Римський уже не вперше говорить про війну та закликає до абстрактного миру. Ці заяви понтифіка очікувано отримують шквал критики від різних держав.
- Папу Римського також запросили на Саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня у Швейцарії. Президентка Швейцарії Віола Амгерд, після своєї зустрічі із понтифіком в Італії, зазначила, що Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції.