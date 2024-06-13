Зеленський зустрінеться з Папою Римським під час саміту "Великої сімки"

Володимир Зеленський 14 червня зустрінеться із Папою Римським. Це станеться у межах саміту G7, куди прибув український очільник.

Зустріч "Великої сімки" проходить з 13 по 15 червня в італійському регіоні Апулія. Раніше про присутність Зеленського на саміті повідомила прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.

До теми Ще до кінця року: у G7 домовилися надати Україні 50 мільярдів коштом заморожених активів Росії

Зеленський матиме зустріч із Папою Римським

У Ватикані повідомили, що Папа Римський прибуде на місце проведення саміту на гелікоптері близько 12:30 за місцевим часом 14 червня. Там його зустріне прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Потім понтифіка доставлять до житлового комплексу, у якому відбуватиметься саміт. Там Папа Римський проведе першу серію двосторонніх зустрічей.

Зокрема, понтифік планує зустрітися:

з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою;

з президентом України Володимиром Зеленським;

з президентом Франції Еммануелем Макроном;

з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Папа Франциск також матиме зустрічі із президентом США Джо Байденом, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Примітно, що Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі G7. У Ватикані заявили, що понтифік буде також брати участь у сесії, присвяченій штучному інтелекту.

Понтифік закликав знайти рішення про мир