Росія має програти на полі бою, – Володимир Зеленський підбив підсумки доби
Джерело:Володимир Зеленський
Український лідер 25 березня записав своє традиційне вечірнє звернення. У ньому президент підбив підсумки 395 доби протистояння російським загарбникам.
У своєму зверненні Зеленський констатував, що майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. І коли ворог став іще більш ізольованим, і ще більш безнадійним.
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У цьому контексті Зеленський заявив, що є рішення про нові пакети оборонної підтримки – від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини.
Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет і сильні домовленості з Японією – ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Кішіді за продуктивний візит,
– наголосив Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського за 25 березня: дивіться відео
Яку підтримку отримала Україна від партнерів
- ЄС виділив 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти вже перерахували на рахунки Національного банку.
- Уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування та реабілітації наших поранених воїнів.
- Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.
Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом. Дякую всім, хто посилює нашу Україну,
– подякував президент.
Він додав, що Росія має програти на полі бою, в економіці та в міжнародних відносинах.
"Кремль програє у своїх намаганнях духовно поневолити наших людей. Саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз", – наголосив Зеленський.
Важливі рішення Кабміну
Окремо Володимир Зеленський згадав про рішення уряду, яке активізує виробництво безпілотників. Загалом цього року щонайменше 20 мільярдів гривень спрямують на закупівлю дронів для наших воїнів. І це не межа. Також є нові рішення й щодо відбудови.
Спектр потреб дуже широкий. Усюди, де був цього тижня у відрядженнях, запити вимагають значних ресурсів. Ми знайдемо ці ресурси. Херсонщина, Харківщина, Донеччина і кожен інший регіон, який постраждав від бойових дій, – усі повернуться до нормального життя,
– пообіцяв Зеленський.
Наостанок він подякував кожному нашому воїну: усім, хто зараз у бою, хто захищає наші позиції, хто б'ється з ворогом, хто рятує наших бійців після поранень, хто тренує наших воїнів, хто постачає для української оборони все необхідне.