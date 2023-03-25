Росія має програти на полі бою, – Володимир Зеленський підбив підсумки доби

Український лідер 25 березня записав своє традиційне вечірнє звернення. У ньому президент підбив підсумки 395 доби протистояння російським загарбникам.

У своєму зверненні Зеленський констатував, що майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. І коли ворог став іще більш ізольованим, і ще більш безнадійним.

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У цьому контексті Зеленський заявив, що є рішення про нові пакети оборонної підтримки – від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини.

Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет і сильні домовленості з Японією – ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Кішіді за продуктивний візит,

– наголосив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за 25 березня: дивіться відео

Яку підтримку отримала Україна від партнерів

ЄС виділив 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти вже перерахували на рахунки Національного банку.

Уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування та реабілітації наших поранених воїнів.

Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.

Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом. Дякую всім, хто посилює нашу Україну,

– подякував президент.

Він додав, що Росія має програти на полі бою, в економіці та в міжнародних відносинах.

"Кремль програє у своїх намаганнях духовно поневолити наших людей. Саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз", – наголосив Зеленський.

Важливі рішення Кабміну

Окремо Володимир Зеленський згадав про рішення уряду, яке активізує виробництво безпілотників. Загалом цього року щонайменше 20 мільярдів гривень спрямують на закупівлю дронів для наших воїнів. І це не межа. Також є нові рішення й щодо відбудови.

Спектр потреб дуже широкий. Усюди, де був цього тижня у відрядженнях, запити вимагають значних ресурсів. Ми знайдемо ці ресурси. Херсонщина, Харківщина, Донеччина і кожен інший регіон, який постраждав від бойових дій, – усі повернуться до нормального життя,

– пообіцяв Зеленський.

Наостанок він подякував кожному нашому воїну: усім, хто зараз у бою, хто захищає наші позиції, хто б'ється з ворогом, хто рятує наших бійців після поранень, хто тренує наших воїнів, хто постачає для української оборони все необхідне.