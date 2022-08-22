Близько мільйона людей зараз захищають Україну, – Зеленський

Наші ЗСУ мужньо боронять країну від російської навали. Війна триває з 2014 року, тому у нашій державі є вже багато ветеранів.

Президент Володимир Зеленський під час Ветеранського форуму в ефірі національного телемарафону звернувся до захисників. Наголосив, що ветеранська спільнота – це близько 500 тисяч учасників бойових дій, інформує 24 канал.

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Близько мільйона людей на захисті України

Зеленський наголосив, що це число станом на початок повномасштабного вторгнення. За цей час багато чого змінилося і ще багато чого зміниться.

Зараз близько мільйона людей захищають Україну в ЗСУ та інших формуваннях, які протистоять окупанту. Це означає, що у кожного в Україні будуть родичі-ветерани або друзі, колеги чи знайомі. Тобто ветеранська спільнота стане однією з найбільших в Україні,

– сказав президент.

За його словами, з цього виходить, що потрібні відповідні зміни в державній політиці щодо ветеранів і в суспільстві та його прийнятті. Звичайно, повага до ветеранів має відчуватися на всіх рівнях суспільства. При цьому, президент наголосив, що вона має бути не у словах чи обіцянках, а у цілком практичних речах. Кожен ветеран має відчувати, що Україна вміє бути вдячною.

Скільки захисників загинули за Україну

Головнокомандувач Валерій Залужний заявляв, що у війні росії з Україною беруть участь не лише військові та ті, хто взяли до рук зброю. У ній також беруть участь діти. Адже росія вбиває їх, ні в чому не винних. На фронті ж загинули 9 тисяч наших Героїв.

А президент Володимир Зеленський 21 серпня нагородив українців-героїв відзнакою "Національна легенда України". Зеленський казав, що державу, яка цінує своїх людей, – неможливо знищити. Бо її народ стоїть за неї горою.

Що казав президент у зверненні 21 серпня: дивіться відео