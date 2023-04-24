Від гумориста до Верховного Головнокомандувача: біографія Зеленського, яким захоплюється світ

Персона Президента України Володимира Зеленського від 2019 року викликає зацікавлення у всього світу. До того, як стати главою держави, він не мав жодного стосунку до політики та, як ми усі знаємо, заробляв на життя гумором. Після 24 лютого 2022 року інтерес до Зеленського лише посилився. Зараз книжки з його біографією та промовами продаються в усіх куточках світу шаленими накладами.

Мало хто достатньо ознайомлений з тим, як український лідер пройшов шлях від простого хлопця із Кривого Рогуспершу до успішного бізнесмена гумористичної галузі, а потім – Верховного Головнокомандувача, президента та шанованого у цілому світі політика. Тому читайте про це детально – у матеріалі 24 Каналу.

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Особисте життя: дитинство, батьки, сім'я

25 січня 2023 року Зеленському виповнилося уже 45 років. Власне, народився він 1978-го року в Кривому Розі. Улюбленим фільмом майбутнього президента була стрічка "Одного разу в Америці".

Як відомо, батьки теперішнього глави держави – Володимир Семенович Зеленський та Римма Володимирівна Зеленська – досі живуть у Кривому Розі у звичайній квартирі в панельному будинку, хоча син їм неодноразово пропонував переїхати до Києва.



Зеленський у дитинстві з мамою / Фото зі соцмереж

Варто сказати, що мати Зеленського є єврейкою та в жилах Володимира Олександровича тече її кров. Однак попри те що теперішній президент України, очевидно, єврей, – він ніколи не акцентував на цьому та завжди називав себе українцем.



Батько-професор Володимира Зеленського / Фото зі соцмереж



Мати теперішнього президента / Світлина зі соцмереж

З 1995 по 2000 рік Зеленський навчався у Київському національному економічному університеті за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію юриста.

Саме в університетських роках (від 1997 до 2003 року) він – актор, сценарист, художній керівник команди Клубу веселих і кмітливих "Квартал 95".

Власну сім'ю Володимир Зеленський утворив з Оленою Зеленською (у дівоцтві – Кияшко) у 2003 році. Однак познайомилось майбутнє подружжя ще в школі.



Весілля Зеленських у 2003 році / Зображення зі соцмереж

Уже у 2004 році у пари народилася дочка Олександра, а у 2013 – син Кирило.



Президентська сім'я / Фото зі соцмереж

З відкритих джерел відомо, що зріст Зеленського становить близько 170 сантиметров, а вага – 63 кілограми. Однак навіть з фото помітно, що за час президентської каденції теперішній глава держави набрав декілька кілограмів.

Зеленський у 2019 та 2023 році: порівняння

Після одруження та аж до 2019 року Зеленський був коміком, гумористом, створював розважальний телевізійний продукт та навіть був генеральним продюсером одного з найбільш відомих на той час телеканалів України "Інтер".

Загалом він знявся або був сценаристом чи продюсером у 7 телефільмах, 11 телесеріалах та 11 повнометражних кінокартинах. Серед них – стрічка "Я, ти, він, вона", яка зібрала у прокаті понад 70 мільйонів гривень, що було на 2018 рік неймовірним показником.

Голос Зеленського озвучив чимало персонажів та людей у різних кінопродуктах. Зокрема, ведмедика Паддінгтона у картині "Пригоди Паддінгтона".

Окрім того, Зеленський долучився до створення таких телевізійно-розважальних програм: "Вечірній квартал", "Розсміши коміка", "Ліга сміху", "Київ Вечірній", "Вишка", "Бійцівський клуб" та інші.

Серед успіхів теперішнього українського лідера – перемога у шоу "Танці з зірками".

Зеленський-танцюрист: дивіться відео

Водночас чутки щодо можливої участі Зеленського в президентських виборах були, однак ніхто достеменно не міг сказати, чи наважиться Володимир Олександрович на цей крок.

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Спершу "Слуга народу" на екранах

Власне, підігрівав чутки про ймовірне балотування Зеленського у президенти серіал "Слуга народу", у якому майбутній реальний глава України зіграв головну роль вчителя-історика, що завдяки народній підтримці став президентом. Прем'єра першого сезону відбулася 2015 року, а останнього – у 2019, якраз під час передвиборчої кампанії.

Що не дивно, разом з рейтингами серіалу зростав рейтинг самого Зеленського як майбутнього президента в опитуваннях серед звичайних людей. Можна сміливо констатувати, що робота припала до душі українцям, адже в ній у сатирично-викривальній та пародійній формі було зображено політичне життя корумпованої країни.

Легендарний третій сезон серіалу "Слуга народу"

Згодом цей телесеріал почали перекладати та показувати в інших країнах. Зокрема, Грузії, Естонії та навіть у Франції й Німеччині. Разом з тим у Польщі випустили адаптацію цієї картини у 2023 році.

Як Зеленський став президентом

Розпочалось все зі звернення, яке вийшло у перші хвилини 1 січня 2019 року. Саме у ньому уже теперішній глава держави констатував, що буде балотуватись у крісло президента, адже хоче спробувати сам щось змінити в нашій країні.

Мене давно запитують: ідеш чи не йдеш? Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів вам марно обіцяти. І зараз, за декілька хвилин до Нового року, я вам дещо пообіцяю та одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я йду в президенти України,

– констатував тоді Зеленський.

Звернення, під час якого Зеленський сказав, що хоче стати президентом: дивіться відео

Перший тур тодішніх президентських виборів відбувся 31 березня 2019 року. На них Зеленський здобув прихильність понад 30% виборців.

Результати першого туру президентських виборів

У принципі уже тоді було зрозуміло, що Зеленський є майбутнім президентом, адже він здобув підтримку людей у більшості регіонів та залишив конкурентів далеко позаду. Однак він би був поганим шоуменом, якби не зробив з другого туру справжнє видовище. За ним спостерігала уся країна затамувавши подих.

Власне, тоді Зеленський запросив свого опонента Петра Порошенка на дебати. І не абикуди, а – на стадіон. На це п'ятий глава нашої держави відповів славнозвісне: "Стадіон так стадіон", – і уже 19 квітня вони зустрілись на НСК "Олімпійський" для того, аби здобувати прихильність публіки.

Дебати між Зеленським та Порошенком: дивіться запис трансляції

Хто переміг під час цієї дискусії стало відомо уже через декілька днів – 21 квітня, коли закрились усі виборчі дільниці та було оголошено результати екзитполів. 73% проти 24% – такого ще не було ніколи за всю історію нашої держави. Усі були в очікуванні глобальних змін у нашій державі та покладали великі надії на Зеленського.

Багато хто собі ставить питання стосовно того, як саме Зеленський переміг Порошенка, що йому допомогло це зробити. Експерти сперечаються та наводять багато аргументів, але головне – це те, що здобув він цю перемогу чесно. При тому справді завоювавши щиру прихильність більшої частини населення нашої держави.



Результати другого туру президентських виборів у 2019 році / Картинка 24 Каналу

Уже 20 травня 2019 року Володимир Зеленський став шостим за рахунком Президентом України. Саме у цей день відбулась його інавгурація у Верховній Раді. До речі, під час неї він заявив, що розпускає тодішній восьмий склад парламенту.

Як усім відомо, влітку 2019 року, пройшли вибори до головного законодавчого органу нашої держави, на якому партія українського лідера здобула більшість голосів виборців та утворила першу в історії нашої держави так звану "монокоаліцію".

Трансформація після 24 лютого

Очевидно, початок широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, – це переломний момент не лише в житті нашої держави, а й – самого президента Зеленського як політика та людини. Менш ніж за три роки він пройшов шлях від "миротворця" в чорному піджаку та сорочці до Верховного Головнокомандувача ЗСУ, який готовий не їсти, не спати, а працювати на те, аби від ворога не залишилось ні сліду на нашій святій землі.

До речі, саме від цього дня Зеленський не носить костюм, а лише – зелені футболки. Ймовірно, у такий спосіб він промовляє до людей та, зокрема, міжнародної спільноти, що у нас в країні широкомасштабна війна – себто не має часу на втому.



Образ президента від початку повномасштабного вторгнення / Колаж 24 Каналу

Варто сказати, що Зеленський ніколи не вдягається у камуфляж. У такий спосіб він віддає шану військовим, які справді бачили ворога під прицілом автомата. Так, цей факт може багато кого дивувати, але наш Верховний Головнокомандувач ніколи не служив в армії.

Водночас він інколи дозволяє собі, замість хакі, одягнути кофту з надписом I'm Ukrainian. Ця річ уже також стала символом російсько-української війни.





Чорна кофта Зеленського з надписом I'm Ukrainian / Фото ОП

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20 грудня 2022 року президент Зеленський відвідав воїнів у Бахмуті. Щонайменше від літа того року це місто є фортецею незламності та звитяги українського духу. За нього станом на квітень 2023 року тривають запеклі бої, однак Збройні Сили не збираються відступати.

Разом з тим сам глава держави неодноразово запевняв, що відступу не буде, адже він означатиме наступ ворога на інші населені пункти та збільшення протяжності лінії фронту.

Зеленський у Бахмуті / Світлини ОП

Уже наступного дня після цього наш президент був у США, де зустрівся з американським лідером Джозефом Байденом, та подарував йому нагороду від українського захисника, що обороняв нашу державу під Бахмутом.

До речі, це був перший виїзд глави нашої держави за кордон від 24 лютого 2022 року.

Окремо згадаємо про щоденні звернення глави України до народу, які він записує від початку великої війни. Цікаво, що їх уже почали видавати у форматі книг та навіть переклали на інші мови, зокрема, англійську.

Перше звернення Зеленського 24 лютого 2022 року: переглядайте відео

Очевидно, це не кінець біографії нашого лідера. За його успіхами, перемогами та навіть невдачами ми будемо спостерігати в режимі реального часу. Попри це уже можна констатувати, що він ввійшов в історію України та світу як політик, що пройшов шлях від гумориста з Кривого Рогу до людини-легенди, яка керує країною, у якій триває війна.