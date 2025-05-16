Володимир Зеленський прибув до Албанії

Зранку 16 травня повідомили, що український президент приїхав в Албанію. Цей візит був запланований.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає 24 Канал.

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Що відомо про візит Зеленського до Албанії

В Албанії Володимир Зеленський візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти (ЕРС).

Так, президент вже в Албанії для участі у саміті ЕРС,

– сказав Никифоров.

Свій візит до Албанії підтвердив сам Зеленський 15 травня. Таким чином, стало зрозуміло, що він справді не братиме участь у перемовинах з росіянами, як планувалося раніше. Україна відрядила на зустріч у Стамбулі делегацію, очолювану Умєровим.

"Завтра зранку ми з президентом Ердоганом об'єднаємось і доєднаємось до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії у місті Тирана. Там буде більше сорока лідерів", – заявив Зеленський на спільній пресконференції з Реджепом Ердоганом.

Саміти ЄПС не такі офіційні, як інші. Там значно більше свободи, тож за потреби вузькі зустрічі лідерів можуть перерости у більш масштабні заходи, якщо буде потреба. До слова, 16 травня там буде перша багатостороння зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.