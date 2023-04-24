Росії соромно визнати, що вона програє Україні, – Зеленський прокоментував "війну з НАТО"

Країна-агресорка неодноразово заявляла, що її окупаційні війська на території України воюють з військами НАТО. Однак така риторика пропагадистів лише підтерджує слабкість Росії.

Про це заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що українці захищають себе без НАТО на своїй землі.

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Світ хоче захиститися від Росії

Український лідер пояснив, що НАТО не загрожує існуванню Росії, а заяви Кремля про те, що в Україні російська армія воює із силами альянсу, обумовлені відсутністю успіхів у Росії на полі бою.

По-перше, Україна не є членом НАТО. По-друге, не лише потрібна згода України бути в Альянсі, а потрібно, щоб усі союзники захотіли, щоб Україна була частиною НАТО. Третє – зверніть увагу, що таке НАТО для Росії. Я вважаю, що це – відмовка. Тому що під час повномасштабної війни Фінляндія стала членом НАТО, а Росія говорила, що НАТО ніколи не буде на кордонах з Росією. Ось, будь ласка, нова країна, ще один член НАТО на кордоні з Росією,

– підкреслив Зеленський.

Тому війна в Україні – це не наступ НАТО. Зеленський додав, що весь світ бачить, на що здатна Росія, і всі хочуть захиститися від неї. Президент наголосив, що Фінляндія турбується щодо своєї долі, спостерігаючи за злочинами російських військових в Україні.

Окупанти нездатні на чесну війну

"Все це смішно, що Росія воює з НАТО на території України. Росія воює з Україною. І, оскільки вона нездатна воювати чесно, вона вже каже, що вона воює з НАТО, тому що це соромно, визнати, що країна, яка в 40 разів більша за Україну, нездатна нас перемогти", – заявив глава держави.

Він також додав, що зараз всі країни, які хоч якось або межують з росіянами, або мали якісь економічні зв'язки з нею, хочуть мати енергетичну, економічну, сільськогосподарську незалежність.

Як в США відреагували на подібні заяви Росії