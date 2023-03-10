Зеленський прокоментував заяви про "причетність українців" до підриву "Північного потоку"

The New York Times у своїх "зливах" припускає, що за підривами "Північних потоків" стоять неурядові організації. До них "могли входити українці".

Володимир Зеленський під час брифінгу з Санною Марін – прем'єр-міністеркою Фінляндії – прокоментував заяви ЗМІ. Раніше на них вже відреагували у США та Німеччині, інформує 24 Канал.

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Що стосується "Північного потоку", то ми не маємо до цього жодного відношення,

– наголосив Зеленський.

Український лідер додав, що такі заяви допомагають Росії. Їх публікують, щоб уповільнити надання допомоги Україні.

Зеленський додав, що Україна чітко розуміє, звідки могла піти така інформація. Український лідер наголосив: те, що такі заяви публікують незалежні ЗМІ, – дуже небезпечно.

"Це неправильно, це грає тільки на руку Росії або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені у тому, щоб не вводилися потужні санкції, тому що страждає бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії, на жаль", – заявив президент.

Він наголосив: потрібно усвідомлювати, з ким бореться Україна. Ворог – один: Росія. Водночас важливо не забувати, що є люди, які не бачать нічого, окрім грошей.

Український лідер наголосив: також є треті держави. Вони допомагають Росії обходити санкції та водночас заявляють про підтримку суверенітету України.

Підриви "Північних потоків", вочевидь, скоїла Росія