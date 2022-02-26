Володимир Зеленський провів 2 нові розмови зі світовими лідерами
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Україну з 24 лютого повномасштабно атакують російські окупанти. Президент Володимир Зеленський веде перемовини із представниками солідарних країн світу.
Зеленський 26 лютого поспілкувався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Президент України подякував йому за підтримку та надану гуманітарну допомогу та медикаменти.
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Підтримка оборони
Також Зеленський поговорив з Марком Рютте – прем'єр-міністром Нідерландів. Він висловив йому вдячність за ухвалені рішення на підтримку України в оборонно-безпековій сфері.
Антивоєнна коаліція діє!,
– написав український Президент.
Текст публікації Володимира Зеленського у твітері
Продовжую перемовини з міжнародними партнерами. Провів розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Цінуємо надану гуманітарну допомогу та медикаменти. Вдячні за підтримку.
Провів розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів. Подякував за ухвалені рішення на підтримку України в оборонно-безпековій сфері. Антивоєнна коаліція діє!