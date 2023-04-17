Майбутні провокації ворога та забезпечення нових бригад: Зеленський збирав Ставку

У понеділок, 17 квітня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Головнокомандувача. Основною темою зібрання була безпекова ситуація в Україні

Учасники Ставки заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Своєю чергою, військова розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період.

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Які ще питання розглянули на Ставці

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Крім того, члени Ставки вкотре розглянули питання щодо забезпечення Сил оборони озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва.

Учасники засідання також проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.

Присутні також продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Президент привітав українців з Великоднем: головне

16 квітня президент Володимир Зеленський привітав український народ з Воскресінням Хрестовим. У своїй промові лідер країни зазначив, що 24 лютого 2022 року Росія принесла разом з повномасштабною війною смерть, біль та морок. Водночас почалося пробудження нашої нації, наша боротьба.

"Темрява не змогла затьмарити наш дух, прагнення волі, любов до рідної землі та готовність її захищати", – підкреслив він.

Глава держави додав, що нам вдалося зберегти світло всередині себе. Ми здолали паніку, страх, міжусобиці та чвари. Ми змогли об'єднатися. Як зазначив український лідер, цьогоріч усі моляться за те, щоб Україна вистояла та перемогла. Ми не лише очікуємо на це, а й самі здобуваємо та творимо цю перемогу.

За 417 днів повномасштабного вторгнення ми пройшли чималий шлях. Але, підкреслює президент, попереду в нас "чи не найважча з вершин", але ми зможемо подолати і її.

Привітання Зеленського з Великоднем: дивіться відео