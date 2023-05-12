Вперше після заяви про Storm Shadow: Зеленський провів телефонну розмову з Сунаком
12 травня 2023, 17:42Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 12 травня провів телефонну розмову з Ріши Сунаком. Зокрема, український лідер подякував за рішення надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow.
Український лідер зауважив, що Storm Shadow суттєво посилять українські спроможності. Окрім того, Зеленський та Сунак обговорили подальше оборонне співробітництво.
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Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО,
– мовиться у повідомленні.
Чим особливі Storm Shadow
- Ракети Storm Shadow, які надає Україні Велика Британія, можуть вражати ворожі цілі в радіусі 250 кілометрів. Наразі невідомо, чи надійшли вже вони в Україну. У Повітряних силах ЗСУ інформацію наразі не підтвердили. Загалом ціна Storm Shadow коливається у межах 1 – 2,3 мільйона євро.
- Далекобійні ракети можуть уразити навіть Кримський міст та суттєво підірвати логістику ворога. До слова, щоб вивезти з ладу Кримський міст, достатньо лише 3 – 4 ракети.
- Російські окупанти вже впали в істерику через надання Україні Storm Shadow.