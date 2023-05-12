Вперше після заяви про Storm Shadow: Зеленський провів телефонну розмову з Сунаком

Володимир Зеленський 12 травня провів телефонну розмову з Ріши Сунаком. Зокрема, український лідер подякував за рішення надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Український лідер зауважив, що Storm Shadow суттєво посилять українські спроможності. Окрім того, Зеленський та Сунак обговорили подальше оборонне співробітництво.

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Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами. Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО,

– мовиться у повідомленні.

Чим особливі Storm Shadow