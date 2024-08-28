Зеленський наказав створити військові адміністрації у 2 поки що окупованих містах Запоріжжя
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 27 серпня підписав новий указ. Своїм рішенням український лідер наказав створити 2 військові адміністрації у Запорізькій області.
Мовиться про нині тимчасово окуповані міста Пологи і Василівка. Указ набрав чинності з дня його опублікування.
До теми Я не готовий обмінювати території в рамках будь-яких переговорів, – Зеленський
На Запоріжжі впровадять 2 нові військові адміністрації
В указі Володимира Зеленського мовиться, що на виконання Закону України про правовий режим воєнного стану постановлено утворити:
- Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області.
У документі також зазначено, що Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
До слова, російська армія невпинно атакує територію Запорізької області. Так, внаслідок нічної атаки "Шахедами" в ніч на 28 серпня двоє людей загинули, ще 4 зазнали поранень. Також у регіоні були зруйновані будинки і займання, які оперативно ліквідували рятувальники.