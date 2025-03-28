Путін не хоче миру: Зеленський відкинув чергову гру Кремля
- Президент Володимир Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо "тимчасової моніторингової групи", вважаючи це маніпуляцією Кремля.
- Зеленський наголосив на легітимності української влади та підтримці міжнародної спільноти, назвавши Путіна військовим злочинцем.
Президент Володимир Зеленський жорстко відкинув пропозиції Путіна щодо створення "тимчасової моніторингової групи" за участі США та ООН, назвавши це черговою маніпуляцією Кремля. Він наголосив, що Україна має легітимну владу, а весь цивілізований світ визнає Путіна військовим злочинцем.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.
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Зеленський відповів на заяви Кремля
Він різко відреагував на заяви російського диктатора Путіна щодо нібито створення "тимчасової групи з моніторингу" за участі США та ООН.
За словами українського лідера, жодних сумнівів у легітимності влади в Україні немає – і це визнає весь цивілізований світ.
У нас легітимна влада, я – законообраний президент, і нас обирає народ згідно з Конституцією. Так само вважає і Європейський Союз. Наші європейські партнери повністю відкидають цю маніпуляцію. Всі розуміють, що президент України є законним, а Путін – військовий злочинець,
– заявив Зеленський.
Він наголосив, що Кремль не має жодних реальних аргументів для переговорів, тому вигадує чергові приводи, аби затягувати війну.
Путін боїться перемовин з Україною. Він боїться особисто говорити зі мною. Виключаючи Україну з процесу, він намагається продемонструвати, що наша держава для нього – не суб'єкт. Але це не так. Нас підтримує світ, а Росія вже загнана у кут,
– підкреслив глава держави.
Водночас Зеленський наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Кремль, особливо з боку США.
Нагадаємо, що міжнародні суди вже визнали Росію державою-терористом, а Путіна – відповідальним за воєнні злочини. Україні та її союзникам залишається тільки змусити Кремль відповісти за свої дії.