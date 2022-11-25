Якщо бачите невійськовий шлях – кажіть, – Зеленський відповів Заходу щодо звільнення Криму

Попри російський терор, що спричинив відключення світла, Україна не збирається здаватися. Вона прагне повернути всі окуповані Росією території, зокрема і Крим.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю. За його словами, нова стратегія Росії щодо знищення інфраструктури України не послабить рішучості України звільнити всі окуповані території.

Важливо Невдовзі Крим увійде до української електромережі, – Кім

Зеленський описує війну, яку розв'язала Росія, протистоянням "сили та стійкості". Президент заявив, що напади на цивільну інфраструктуру показали, що Москва не має наміру вести переговори про припинення війни.

Захід боїться, що звільнення Криму призведе до ядерної війни

Деякі західні партнери стурбовані тим, що будь-яка спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації з боку Москви, можливо, навіть до застосування ядерної зброї.

Я розумію, що всі збентежені ситуацією і тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки "за",

– наголосив Зеленський.

Однак, якщо це рішення не передбачає деокупацію і означає, що Крим залишиться частиною Росії, то ніхто навіть не повинен витрачати час на обговорення цього плану.

Що в Україні кажуть про деокупацію Криму

Низка західних військових експертів прогнозують зупинку контрнаступу ЗСУ взимку. Однак у Міністерстві оборони України висловили протилежну думку. Вони дорікнули аналітикам незнанням ситуації в Криму. У Міноборони сказали, що ті, хто дає такі прогнози, напевно, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Владімір Путін та його представники не пропонували Україні зробити паузу у війні. Відтак, Єрмак натякнув на підготовку до звільнення Криму.

Політичний аналітик та журналіст із США Армен Чібухчян вважає, що звільнити Крим буде простіше, ніж Донеччину та Луганщину.

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