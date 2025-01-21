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21 січня 2025, 15:48
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Розмова з Трампом, плани Путіна і стратегія України: головні заяви Зеленського у Давосі

Сергій Попович

Зеленський виступив на форумі у Давосі. Слідкуйте за основними тезами на 24 Каналі.

Президент України Зеленський виступив у Давосі, він бере участь у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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16:33, 21 січня

Зеленський озвучив свою позицію, яку висловив Трампу

Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто від слова "швидко", а справедливо передусім, надійно для нас. Щоб українці повернулись додому, жили в безпеці,
– Зеленський.

16:32, 21 січня

Зеленський сказав, що з Трампом у нього "дійсно хороші відносини".

16:28, 21 січня

Путін за мирним договором захоче зменшити українську армію в 5 разів, заявив Зеленський.

16:24, 21 січня

608 тисяч російських військ знаходиться на території України,
– Зеленський.

16:23, 21 січня

Постачання зброї за минулий рік ще в дорозі, – Зеленський.

16:21, 21 січня

Харківська операція Путіна провалилася, він вирішив знову націлитися на Північ, – Зеленський.

16:20, 21 січня

За словами зеленського, 4 тисячі північнокорейців вже загинуло.

16:17, 21 січня

У Курській області 60 тисяч російських військових, – Зеленський.

16:16, 21 січня

Зараз Європа відстає в розвитку штучного інтелекту,
– заявив президент України.

16:15, 21 січня

"Європа повинна мати місце за столом переговорів, коли укладаються угоди про війну та мир. І я говорю не лише про Україну. Це має бути стандарт", – Зеленський.

16:08, 21 січня

"Європі потрібна власна версія Залізного купола, щось, що може впоратися з будь-якою загрозою".

16:07, 21 січня

Європа разом зі США повинна знищити іранську загрозу, – Зеленський.

16:06, 21 січня

"Україна вже починає підтримувати нову Сирію", – президент Зеленський.

16:04, 21 січня

Зеленський назвав розміри армій Росії та України

Росія може виставити близько 1,3 -1,5 мільйона солдат. Ми маємо в нашій армії понад 800 тисяч, – Зеленський.

16:01, 21 січня

"Росія виготовляє у рази більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа".

16:00, 21 січня

Росія перетворюється на версію Північної Кореї,
– Зеленський.

15:58, 21 січня

"Немає океану, який відділяє Європу від Росії. І європейські лідери повинні пам'ятати це. Битви із залученням північнокорейських військових зараз відбуваються в місцях ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну"

15:56, 21 січня

"Європа не може дозволити бути другою чи трьою для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи", – заявив Зеленський.

15:53, 21 січня

"Їхнім головним безпековим пріоритетом є Тихокеанський регіон, другим є Близький Схід та регіон (Перської – 24 Канал) затоки, і лише на третьому місці Європа. І це було за попередньої адміністрації. Чи буде президент Трамп взагалі вбачати Європу?"

15:53, 21 січня

"Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось справді значуще", – Зеленський

15:50, 21 січня

"Коли ми в Європі дивимося на США, як на союзника, стає зрозуміло, що вони – незамінний союзник", – Зеленський.

15:49, 21 січня

Перші укази вже показали результати,
– Зеленський висловився про інавгурацію Трампа.

15:47, 21 січня

Зеленський почав виступ у Давосі.