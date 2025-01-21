Розмова з Трампом, плани Путіна і стратегія України: головні заяви Зеленського у Давосі
Зеленський виступив на форумі у Давосі. Слідкуйте за основними тезами на 24 Каналі.
Президент України Зеленський виступив у Давосі, він бере участь у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.
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Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто від слова "швидко", а справедливо передусім, надійно для нас. Щоб українці повернулись додому, жили в безпеці, Зеленський сказав, що з Трампом у нього "дійсно хороші відносини". Путін за мирним договором захоче зменшити українську армію в 5 разів, заявив Зеленський. 608 тисяч російських військ знаходиться на території України, Постачання зброї за минулий рік ще в дорозі, – Зеленський. Харківська операція Путіна провалилася, він вирішив знову націлитися на Північ, – Зеленський. За словами зеленського, 4 тисячі північнокорейців вже загинуло. У Курській області 60 тисяч російських військових, – Зеленський. Зараз Європа відстає в розвитку штучного інтелекту, "Європа повинна мати місце за столом переговорів, коли укладаються угоди про війну та мир. І я говорю не лише про Україну. Це має бути стандарт", – Зеленський. "Європі потрібна власна версія Залізного купола, щось, що може впоратися з будь-якою загрозою". Європа разом зі США повинна знищити іранську загрозу, – Зеленський. "Україна вже починає підтримувати нову Сирію", – президент Зеленський. Росія може виставити близько 1,3 -1,5 мільйона солдат. Ми маємо в нашій армії понад 800 тисяч, – Зеленський. "Росія виготовляє у рази більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа". Росія перетворюється на версію Північної Кореї, "Немає океану, який відділяє Європу від Росії. І європейські лідери повинні пам'ятати це. Битви із залученням північнокорейських військових зараз відбуваються в місцях ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну" "Європа не може дозволити бути другою чи трьою для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи", – заявив Зеленський. "Їхнім головним безпековим пріоритетом є Тихокеанський регіон, другим є Близький Схід та регіон (Перської – 24 Канал) затоки, і лише на третьому місці Європа. І це було за попередньої адміністрації. Чи буде президент Трамп взагалі вбачати Європу?" "Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось справді значуще", – Зеленський "Коли ми в Європі дивимося на США, як на союзника, стає зрозуміло, що вони – незамінний союзник", – Зеленський. Перші укази вже показали результати, Зеленський почав виступ у Давосі.
Зеленський озвучив свою позицію, яку висловив Трампу
– Зеленський.
– Зеленський.
– заявив президент України.
Зеленський назвав розміри армій Росії та України
– Зеленський.
– Зеленський висловився про інавгурацію Трампа.
Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто від слова "швидко", а справедливо передусім, надійно для нас. Щоб українці повернулись додому, жили в безпеці,
Зеленський сказав, що з Трампом у нього "дійсно хороші відносини".
Путін за мирним договором захоче зменшити українську армію в 5 разів, заявив Зеленський.
608 тисяч російських військ знаходиться на території України,
Постачання зброї за минулий рік ще в дорозі, – Зеленський.
Харківська операція Путіна провалилася, він вирішив знову націлитися на Північ, – Зеленський.
За словами зеленського, 4 тисячі північнокорейців вже загинуло.
У Курській області 60 тисяч російських військових, – Зеленський.
Зараз Європа відстає в розвитку штучного інтелекту,
"Європа повинна мати місце за столом переговорів, коли укладаються угоди про війну та мир. І я говорю не лише про Україну. Це має бути стандарт", – Зеленський.
"Європі потрібна власна версія Залізного купола, щось, що може впоратися з будь-якою загрозою".
Європа разом зі США повинна знищити іранську загрозу, – Зеленський.
"Україна вже починає підтримувати нову Сирію", – президент Зеленський.
Росія може виставити близько 1,3 -1,5 мільйона солдат. Ми маємо в нашій армії понад 800 тисяч, – Зеленський.
"Росія виготовляє у рази більше боєприпасів та військового обладнання, ніж вся Європа".
Росія перетворюється на версію Північної Кореї,
"Немає океану, який відділяє Європу від Росії. І європейські лідери повинні пам'ятати це. Битви із залученням північнокорейських військових зараз відбуваються в місцях ближчих до Давосу, ніж до Пхеньяну"
"Європа не може дозволити бути другою чи трьою для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи", – заявив Зеленський.
"Їхнім головним безпековим пріоритетом є Тихокеанський регіон, другим є Близький Схід та регіон (Перської – 24 Канал) затоки, і лише на третьому місці Європа. І це було за попередньої адміністрації. Чи буде президент Трамп взагалі вбачати Європу?"
"Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось справді значуще", – Зеленський
"Коли ми в Європі дивимося на США, як на союзника, стає зрозуміло, що вони – незамінний союзник", – Зеленський.
Перші укази вже показали результати,
Зеленський почав виступ у Давосі.