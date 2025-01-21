Розмова з Трампом, плани Путіна і стратегія України: головні заяви Зеленського у Давосі

Зеленський виступив на форумі у Давосі. Слідкуйте за основними тезами на 24 Каналі.

Президент України Зеленський виступив у Давосі, він бере участь у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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