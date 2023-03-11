Зеленський ввів масштабні санкції: у "чорному" списку опинилися і букмекерські контори

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб. Такий чином український лідер увів у дію раніше ухвалене рішення РНБО.

З повним переліком фізичних та юридичних осіб, які потрапили у "чорний" список, можна ознайомитися в указі президента від 10 березня.

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Раніше РНБО врахувала пропозиції Кабінету Міністрів України та Служби безпеки України і застосувала персональні спеціальні економічні санкції до 120 фізичних осіб, більшість з яких – громадяни Росії, але є також громадяни:

Кіпру,

Великої Британії,

Польщі,

Туреччини,

Нідерландів.

Також обмежувальні заходи застосували до 287 юридичних осіб, серед яких:

російські букмекерські компанії,

організатори лотерей,

іподроми,

інвестиційні та розважальні компанії тощо

Обмежувальні заходи торкнулися "Паріматч", "Спортлото", "Першу міжнародну букмекерську компанію", "Бет.Ру", "КредитСервіс", "Спортбет", "Бетсіті", "Матчбет", "Марафон", "БК" Олімп" та інших.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Данілов звернувся до проросійських агентів

Секретар РНБО Олексій Данілов днями "передав вітання" певним людям і попросив пригальмувати. Він наголосив, що проросійські наративи більше не пройдуть в Україні. А ті, хто намагатимуться розхитати ситуацію, матимуть справу зі Службою безпеки.

На питання, що ж буде з проросійськими агентами Данілов згадав про 111 статтю Кримінального кодексу України. Вона безпосередньо стосується державної зради.