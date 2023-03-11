Зеленський ввів масштабні санкції: у "чорному" списку опинилися і букмекерські контори
Джерело:указ президента України
Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб. Такий чином український лідер увів у дію раніше ухвалене рішення РНБО.
З повним переліком фізичних та юридичних осіб, які потрапили у "чорний" список, можна ознайомитися в указі президента від 10 березня.
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Раніше РНБО врахувала пропозиції Кабінету Міністрів України та Служби безпеки України і застосувала персональні спеціальні економічні санкції до 120 фізичних осіб, більшість з яких – громадяни Росії, але є також громадяни:
- Кіпру,
- Великої Британії,
- Польщі,
- Туреччини,
- Нідерландів.
Також обмежувальні заходи застосували до 287 юридичних осіб, серед яких:
- російські букмекерські компанії,
- організатори лотерей,
- іподроми,
- інвестиційні та розважальні компанії тощо
Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Данілов звернувся до проросійських агентів
Секретар РНБО Олексій Данілов днями "передав вітання" певним людям і попросив пригальмувати. Він наголосив, що проросійські наративи більше не пройдуть в Україні. А ті, хто намагатимуться розхитати ситуацію, матимуть справу зі Службою безпеки.
На питання, що ж буде з проросійськими агентами Данілов згадав про 111 статтю Кримінального кодексу України. Вона безпосередньо стосується державної зради.