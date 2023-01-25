Рік, закарбований на обличчі: як змінився Володимир Зеленський

Ранок 24 лютого розділив наші життя на "до" і "після" початку повномасштабного вторгнення. Ми постаріли, втомились і змінились. Складний рік втрат, болю та доленосних рішень. Рік, який змінив кожного українця, а надто змінив президента Володимира Зеленського.

До 45-го дня народження Володимира Зеленського 24 Канал пригадує, як за останній рік український президент змінився та став лідером світового масштабу.

Увага Символ свого часу: який шлях пройшов Володимир Зеленський за час вторгнення Росії

Спроби зберегти мир

19 лютого Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Наступного дня – з Путіним. Тоді в анонсі розмови було вказано, що переговори є "останніми необхідними зусиллями задля уникнення великого конфлікту". Очевидно, світові лідери ще сподівались, що війни таки вдасться уникнути.

Однак обличчя українського президента видає усю тривогу та розуміння ситуації.

Зеленський провів телефонну розмову з Макроном щодо загострення на Донбасі / Фото з твітера президента

"Можливо, ми бачимось востаннє"

23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення, до Києва прибули президенти Польщі і Литви – Анджей Дуда та Ґітанас Науседа. Під час зустрічі Зеленський сказав лідерам, що впродовж найближчих годин Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну і, можливо, вони бачать його востаннє.

Володимир Зеленський із президентами Литви та Польщі / Фото Офісу Президента

На офіційній зустрічі український президент був максимально зібраний. Зовні він ніяк не видав хвилювання чи занепокоєння.

Володимир Зеленський за день до повномасштабного вторгнення / Фото Офісу Президента

Перший день війни

З 24 лютого і до сьогодні президент України виходить до українців зі щоденним зверненням, у якому розповідає головне про день боротьби із ворогом. Того дня країна жила у сповільненому і водночас пришвидшеному темпі: перші сирени повітряної тривоги, звуки ракет та вибухів сколихнули серця українців. Ми потребували чіткої позиції лідера і ми її почули.

Попри власну тривогу в очах, президент говорив чітко і зрозуміло: "Україна буде боротись".

Зеленський у перший день війни та сьогодні: фотопорівняння

Володимир Зеленський 24 лютого змінив піджак на хакі і відтоді жодного разу не з'явився на публіці у костюмі, чи якомусь іншому одязі. Лише мілітарі стиль: штани кольору хакі, флісові куртки, футболки з тризубом та худі з написом I'M UKRAINIAN.

Звернення 24 лютого і сьогодні

Зеленський фактично запустив світовий тренд на зручний кежуал кольору хакі із патріотичними принтами від українських виробників іМілітарі стиль президента – це не лише про зручність, це ще й чітка позиція та демонстрація світу, що у нашій країні війна.

Саме по відеозверненнях президента можна чітко простежити, як сильно він змінився. У перші дні війни Зеленський часто записував звернення глибоко вночі. По його обличчю українці теж "читали" неформальне звернення: ситуація складна.

Звернення Володимира Зеленського у перший день війни: відео

Ночі складних рішень не минули безслідно, приховувати втому складно: синці під очима, невиспані червоні очі та мова, яка зрадницьки видає, що мозок не встигає опрацьовувати об'єми інформації.

Зрозуміло, що 10 місяців війни не могли не змінити Володимира Зеленського внутрішньо. Досвід ведення війни зробив із нього одного із найпотужніших і найвпізнаваніших лідерів у світі.

Водночас внутрішні зміни відбились і на зовнішності президента. Війна змінила його погляд – тепер він суворий, але чіткий. Зрілість та контроль ніби пронизала Зеленського, від колишнього іміджу "коміка" не залишилось нічого. Хоч іноді на інтерв'ю президент встигає дотепно пожартувати.

Звернення Володимира Зеленського 24 січня 2023 року: відео

Максимально близько до людей

Уже на початку березня Зеленський провів конференцію з іноземними журналістами. Усі розуміли, наскільки нам потрібна підтримка світу. Це не була конференція в офіційному стилі, за круглим столом чи з фуршетами.

У нас війна. Я говоритиму з вами на Банковій за закритими шторами та барикадами. Вікна підперті мішками з піском, без світла, просто на сходах і максимально близько до вас,

– саме це чітко сказав і продемонстрував Зеленський.

Зустріч з іноземними журналістами 2 березня / Фото Офісу Президента

І формат зустрічі спрацював. У мережі було багато роликів-порівнянь, мемів та просто критики: Володимира Зеленського порівнювали із Володимиром Путіним. Один – максимально близький до людей, інший – максимально відсторонений, з імператорськими запитами.

Імідж надійного друга й політика

Першим знаковим візитом в Київ від початку повномасштабної війни став приїзд Бориса Джонсона. Тоді він підтвердив, що Велика Британія допомагатиме Україні усім, чим зможе, й дав іншим світовим лідерам чіткий сигнал про те, як потрібно діяти.

Фото, як Зеленський крокує з на той час прем'єр-міністром Великої Британії, стали дуже впізнаваними. Борис Джонсон і Володимир Зеленський – це тандем, який посилив віру українців і вплинув на світову спільноту.



Зеленський і Борис Джонсон гуляють Києвом у квітні / Фото Офісу Президента

Ще одним другом Володимира Зеленського за час війни став польський президент Анджей Дуда. 22 травня він виступив із промовою у Верховній Раді, заявивши, що друзі саме в небезпеці пізнаються найкраще.

Анджей Дуда і Володимир Зеленський у Раді / Фото Канцелярії президента Польщі

Людські емоції та переживання зчитуються суспільством. Український лідер увійде в історію не лише, як головнокомандувач, а й передусім, як лідер, якого люблять та поважають.

Підтримка Зеленського за час його президентства не впала, а лише зросла, його рейтинги б'ють рекорди.

Його полюбили далеко за межами України. Як у своєму шоу сказав американський комік Біл Мар: "Нарешті в Америки є президент, якого всі люблять, і який має надхмарний рейтинг підтримки. Це – президент України".

День Незалежності: дві різні постаті Зеленського

Порівняємо президента у День Незалежності нашої країни у 2021 та 2022 роках. Якщо раніше українського лідера могли звинувачувати у недостатньому патріотизмі, чи у тому, що той веде занадто м'яку політику щодо Росії, зокрема, щодо її культури, то цьогоріч сумніватись у патріотизмі президента не дозволив собі ніхто.

2021 рік – гордий Володимир Зеленський в ідеальному костюмі під час неймовірного і масштабного святкування на майдані Незалежності.

2022 рік – ще більш гордий, непоголений та у мілітарі. На фоні розбитих російських танків, як знак, що усе російське зазнає такого ж краху. А Україна – залишиться незалежною.

Володимир Зеленський у День Незалежності України у 2021 та 2022 роках:

Лідер, якого визнає та поважає увесь світ

На міжнародному рівні Зеленський є символом опору всього народу. Зеленський продовжує звертатись до лідерів країн, виступати на міжнародних форумах, кінофестивалях. І це працює: Зеленський диктує порядок денний.

Чіткість та безкомпромісність нашого президента простежується чи не у кожному рішенні. Він ставить західних союзників перед конкретними виборами: добра і зла. Часто діє різко, за що піддається критиці. Однак саме така принциповість і робить його могутнім.

Це почалось із рішення не покидати країну у перші дні війни, як це запропонували йому західні лідери. І продовжилось у рішеннях щодо неможливості переговорів на умовах Росії.

Те, як змінився авторитет Володимира Зеленського, можна легко простежити на прикладі відносин з американським лідером Джозефом Байденом. Якщо у 2021 році зустріч українського лідера з американським була дуже офіційною і дещо "холодною", то цьогоріч візит радше нагадував "родинну" зустріч.

Зустріч Зеленського і Байдена у Білому домі 2021 та 2022 роках:

Конгрес аплодував стоячи

"Безпрецедентним", "історичним", "надихаючим" – саме так згодом назвали візит до США президента України. Зеленського тепло зустріли у Білому домі, а Конгрес США аплодував президенту стоячи.

Це перший виїзд глави держави за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого. Раніше Зеленський казав, що "не має бажання" виїжджати з країни під час війни.

Та США найбільше допомагають Україні боротись проти Росії. Тому у день, коли Зеленський вирушив до США, Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT.

Про те, що візит пройшов успішно, і що США лише посилять військову допомогу після нього, було зрозуміло відразу. Зустріч двох лідерів була й справді дуже теплою.

Були й ті, хто розкритикував Володимира Зеленського за зовнішній вигляд. Мовляв, на зустріч такого рівня він мав би одягнути костюм та проявити повагу до американського лідера.

"Він приїжджає до Білого дому з президентським візитом, і він одягнений так, ніби збирається в похід", – зазначали користувачі соцмереж.

Однак позиція президента чітка й принципова: він не планує змінювати мілітарі на офіційний костюм аж до перемоги України у війні.

В американській пресі теж писали про незвичний стиль українського лідера під час візиту. "Його світшот так і промовляє: після 10 місяців війни боротьба далека від завершення", – написав NYT.

Багато іноземних оглядачів звернули увагу на те, що в 1941 році в подібному вбранні приїжджав до Вашингтона і прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, який став людиною-символом Другої Світової війни – політиком, який згуртував Європу на боротьбу з нацистською Німеччиною. Метою його візиту також було залучити більше підтримки та допомоги від США.



Черчиль із візитом у США у 1941 році теж обрав неофіційний стиль / Фото AP

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Не "хто я", а "ми всі – це Україна"

Привітання Володимира Зеленського з Новим 2023 роком кардинально відрізнялося від його торішнього звернення: замість перерахувань досягнень країни – констатація величезних втрат, болю та впевненість у перемозі України над агресором.

Володимир Зеленський у новорічну ніч 2022 та 2023 роках:

Українців у соцмереж розчулило те, як змінився Володимир Зеленський у порівнянні з минулим роком за час повномасштабної російської війни. Дехто порівняв президента у всіх зверненнях за його каденції.

Як змінився Зеленський за роки президентства: відео

Сьогодні, 25 січня, президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 45 років. Люди з його оточення переконують: війна хоч і додала втоми його обличчю, лише підкреслила ті риси характеру, які були завжди.

Привітання з днем народження чоловіка перша леді почала також зі слів про зміни. Вона зазначила, що її часто запитують про те, як президент змінився за цей рік. На що вона відповіла: "Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять".

Та визнала, що насправді дещо змінилося: він набагато менше усміхається.



Перша леді побажала чоловіку більше причин для посмішок / Фото інстаграм Олени Зеленської