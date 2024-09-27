Зеленський запросив Трампа в Україну: що той відповів

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом запросив його відвідати Україну. Експрезидент США відповів, що "обов'язково зробить це".

Про це Дональд Трамп сказав журналістам Fox News після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

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Чи планує Трамп найближчим часом відвідати Україну

У спілкуванні з журналістами колишній президент Дональд Трамп зазначив, що ще одна зустріч з президентом України Володимиром Зеленським може статися у майбутньому. Однак коли саме, він не розповів.

Під час обміну думками Зеленський передав Трампу запрошення відвідати Україну. Трамп відповів ствердно, висловивши своє захоплення країною, заявивши: "Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все".

Зеленський запросив Трампа відвідати Україну: дивіться відео

Цікаво, що ще нещодавно на пресконференції в Trump Tower у Нью-Йорку кандидат у президенти від Республіканської партії повторив тези російської пропаганди про нестачу солдат в Україні й тому "вона змушена мобілізовувати людей похилого віку і молодих хлопців".

До слова, Володимир Зеленський 27 вересня провів зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Ця подія сталася доволі неочікувано, адже кілька днів до цього у кандидата у президенти США від Республіканської партії зазначали, що він не планує зустрічатися з Зеленським під час його візиту до США.

Під час зустрічі український лідер мав представити колишньому президенту Дональду Трампу комплексний План перемоги. Цей план раніше президент України обговорював з чинним президентом США Джо Байденом та кандидатом у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс.