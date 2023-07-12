Україна ніколи не обміняє свої території на статус або заморожений конфлікт, – Зеленський

Україна повертатиме всі свої території. Володимир Зеленський наголосив, що їх ніколи не обміняють на будь-який статус або заморожений конфлікт.

Відповідну заяву український лідер зробив під час саміту НАТО. Президент наголосив, що завжди говорить про це. Партнери чітко знають його позицію.

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Ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дідусь. Ми не віддамо наших територій. І не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт,

– наголосив Зеленський.

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Український лідер наголосив, що Україна отримала "об'єднання" від країн, які входять до НАТО. За словами Зеленського, "ми отримали недвозначність того, що Україна буде в НАТО". Пріоритетним результатом саміту НАТО стало те, що країни G7 прийняли декларацію щодо "гарантій безпеки для України". Саме вони діятимуть на шляху нашої країни до Альянсу.

Окрім того, обговорювали постачання Україні зброї. Зеленський запевнив, що підтримка України не зменшуватиметься.

"У нас потужна армія і коли ми будемо в НАТО, вона може гарантувати безпеку на території інших держав", – наголосив український лідер.

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