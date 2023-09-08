Путін убив Пригожина, – Зеленський розповів, що відомо Україні

Володимир Зеленський під час саміту "Ялта" прокоментував загибель ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина. Український лідер зауважив, що "на одного терориста стало менше".

Український лідер зауважив, що "двохсотий" Пригожин суттєво вплинув на моральний стан росіян, інформує 24 Канал. Громадяни країни-терористки звикли прикриватися вагнерівцями та кидати їх вперед на полі бою. Для України усе, що відбулося, – звичайно плюс.

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Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні, така інформація у нас є,

– наголосив Зеленський.

"Це говорить про слабкість Путіна"

Раніше український лідер наголошував, що Путін патологічно боїться втратити свою владу. "Бункерний дід" боїться навіть начебто своїх колишніх "друзів" й ліквідовує їх.

Тоді Зеленський зауважив: якщо Путін убив Пригожина, це говорить про слабкість очільника Кремля, який злякався свого конкурента. Одноденний так званий заколот Пригожина продемонстрував Росії та усьому світові, що Путін був нездатний контролювати ситуацію у країні-терористці.

Після "заколоту" Пригожина можна було ув'язнити. Водночас Путін відмовився діяти за так званими "законами" Росії. Цим він продемонстрував, що не довіряє й судовій системі Росії.