Відновлення енергетики та ситуація на фронті: Зеленський знову збирав Ставку Головнокомандувача

На тлі масованих ракетних обстрілів ворога по Україні Володимир Зеленський зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. У ній вже традиційно взяли участь члени ОП, представники Міноборони України та військові.

Однією з ключових тем під час Ставки Верховного Головнокомандувача була ліквідація наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії.

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Члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України, яка постраждала від ворожих обстрілів. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв'язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення.

Також Зеленський порушив тему захисту об'єктів критичної інфраструктури від російських атак.

У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони,

– зазначили в Офісі Президента.

Масована ракетна атака Росії 23 листопада: що відомо

У середу, 23 листопада, ворог знову завдав удару по Україні. У низці областей зафіксували прильоти. Лише на Київ ворог спрямував 31 смертоносний снаряд. На жаль, внаслідок дій росіян у столиці є жертви – 6 загиблих та десятки поранених.

Загалом країна-агресорка під час масованої атаки випустила по українських містах приблизно 70 крилатих ракет та дронів . Сили ППО збили 51 ракету та 5 безпілотників.

. Сили ППО збили 51 ракету та 5 безпілотників. Через обстріли окупантами критичної інфраструктури в Україні виникли проблеми зі світлом, зв'язком, тепло- та водопостачанням. Крім того, проблеми зі світлом виникли й у сусідній Молдові.

Які ще питання обговорили

Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку. Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час.

Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.

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