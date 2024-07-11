Зеленський почав зустріч із Байденом: перші заяви

Президент України Володимир Зеленський увечері 11 липня зустрівся із лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. Ключовим питанням є обговорення війни в Україні та підтримка нашої держави.

Напередодні зустрічі український лідер неодноразово наголошував, що ми очікуємо від американської сторони скасування обмежень на застосування західної зброї по військових обʼєктах на території Росії, були й розмови про нову допомогу від США. Про те, які заяви лунали та які рішення ухвалили на зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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