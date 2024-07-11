Зеленський почав зустріч із Байденом: перші заяви
Джерело:Офіс Президента України
Президент України Володимир Зеленський увечері 11 липня зустрівся із лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. Ключовим питанням є обговорення війни в Україні та підтримка нашої держави.
Напередодні зустрічі український лідер неодноразово наголошував, що ми очікуємо від американської сторони скасування обмежень на застосування західної зброї по військових обʼєктах на території Росії, були й розмови про нову допомогу від США. Про те, які заяви лунали та які рішення ухвалили на зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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При цьому, за словами президента США, зараз йде робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 цього літа. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився". Водночас, за його словами, українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат. І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе, Це сталося на початку зустрічі Зеленського з президентом США у Вашингтоні. За словами Байдена, деталі пакета обговорять під час розмови.
США будуть з Україною "на кожному кроці", – Байден
– заявив американський лідер.
Байден оголосив новий пакет допомоги Україні, але не розкрив деталей
При цьому, за словами президента США, зараз йде робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 цього літа.
Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився". Водночас, за його словами, українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.
І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе,
Це сталося на початку зустрічі Зеленського з президентом США у Вашингтоні. За словами Байдена, деталі пакета обговорять під час розмови.