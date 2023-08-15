Все, про що говорив з хлопцями на фронті, звучатиме на Ставці, – звернення Зеленського

Ввечері 15 серпня президент традиційно записав звернення до українців. Він розповів, що провів цей день на Запорізькому напрямку.

Президент записав звернення просто з потяга. Про це пише 24 Канал.

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Як минув візит у Запорізьку область

Зеленський повідомив, що продовжує відвідувати наші бойові бригади.

Вчора на Донеччині, сьогодні – різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ "Таврія". Разом із генералом Тарнавським були в розташуваннях 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади; 10-й армійський корпус – 116-та, 117-та і 118-та бригади. Кожна – особлива, всі – молодці,

– сказав президент.

Він також повідомив, що відвідав передове хірургічне відділення й подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів. Крім цього, президент спілкувався з комбригами та комбатами про потреби наших воїнів. Глава держави пообіцяв, що все, про що говорили захисники, звучатиме на Ставці.

Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і у всіх – реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід однієї бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони,

– зауважив він.

За словами президента, він зафіксував конкретні потреби бійців, такі як: засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини "медевак". Крім цього, є додаткові організаційні питання, зокрема щодо офіцерських звань та тренування воїнів.

Реальний бойовий досвід, сучасні виклики й тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів та яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом у навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих. Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира всіх ланок. Важлива мотивація людей, і це прямий наслідок того, як вчаться воювати,

– сказав президент.

Натомість комбати надали свої відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери.

І хочу окремо подякувати всім нашим воїнам, які беруть трофеї та ставлять на службу Україні російську техніку. Це не просто раціональність наших хлопців, це й важливий доказ спроможності наших героїв забирати зброю у ворога та використовувати для захисту життя України. Мав честь нагородити наших воїнів – солдати, сержанти, офіцери... Пишаюся кожним! Дякую, хлопці, за ваші шеврони. Дуже приємно,

– додав Володимир Зеленський.

Президент відреагував на обстріли України

Окремо Володимир Зеленський подякував всім, хто допомагав із ліквідацією наслідків російських ракетних нальотів. 14 серпня – в Одесі та в Харківській області, 15 серпня – у Львові, Луцьку, Дніпра, Краматорську, в Черкаській та Запорізькій областях і в інших частинах держави.

Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, волонтерам, місцевій владі. Дякую! Щодня маємо пам'ятати: кроки вперед наших воїнів на передовій наближають безпеку й захист для всіх наших міст і сіл,

– наголосив він.

Президент додав, що більше сили в нашої ППО, то більше можливостей тилових областей працювати для оборони. Тож він повідомив, що Україна почала збільшувати військове виробництво – навіть у таких умовах, як зараз. І продовжить це робити надалі.

Українська мета очевидна: ми переможемо та забезпечимо Україні силу, яка дозволить гарантувати надійний мир. І я дякую кожному нашому воїну – усім, хто б’ється заради України! Усім волонтерам, які допомагають, кожному і кожній. Всім українцям і українкам, які відчувають, що вони – на війні, а отже, допомагають обороні. Дуже дякую,

– сказав президент.

Звернення Зеленського 15 серпня: дивіться відео