"Наше завдання – дати можливості виробляти зброю": Володимир Зеленський звернувся до українців

Традиційне звернення президента 16 вересня було присвячено підготовці до Форуму оборонних індустрій. Захід відбудеться вже цієї осені.

Форум оборонних індустрій відбудеться в Україні вперше. Він дасть нашій державі усі можливості виробляти зброю й снаряди.

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Що відомо про форум оборонних індустрій

Свою участь у ньому підтвердила 21 країна, а загалом буде представлено 86 провідних оборонних компаній світу.

За словами президента, інтерес до Форуму дуже високий. І це вповні "відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок".

Наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів,

– підкреслив Зеленський.

Військова допомога Україні від світу

Як указав президент, за цей тиждень є суттєвий прогрес у реалізації наявних оборонних домовленостей та інших пакетів підтримки.

Данія надала новий оборонний пакет (уже 12-й). У нього увійшли техніка, боєприпаси, ракети для захисту українського неба. Зеленський також подякував Німеччині за нову партію військової допомоги.

Бельгія затвердила участь у тренуванні наших пілотів, а Норвегія ухвалила рішення про додаткові кошти на відновлення України.

Південна Корея підтримала нову домовленість про фінансову підтримку, Сполучені Штати – нове рішення про санкції, щоб обмежити здатність Росії до терору.

Володимир Зеленський подякував усім цим країнам за підтримку України у війні.

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Подяка ЗСУ від президента

У зверненні гарант приділив увагу воїнам.

Всі бригади й підрозділи, які зараз у боях. Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запорізька область, Херсонщина. І ті, хто вже відзначився на тижні потрібними Україні результатами, і ті, хто – я впевнений – готується дати Україні успіхи. Дякую вам! Всі ми пишаємося нашими воїнами! І готуємося зробити наші сили оборони та безпеки міцнішими!

– сказав Зеленський.

Про що ще ішлося у зверненні

Президент повідомив, що готує "сильну другу половину вересня". Буде проведено сильні заходи в міжнародній роботі з партнерами.

"Вже заплановані десятки перемовин, вже є чіткий графік зустрічей. Будуть і не менш чіткі та конкретні результати", – поділився Зеленський.