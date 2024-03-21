Кожна ракета містить компоненти, які не виготовляють у Росії, – Зеленський у зверненні

Ввечері 21 березня Володимир Зеленський опублікував своє традиційне відеозвернення до українців. У ньому він підбив підсумки дня, що минає. Зокрема, висловив вдячність силам ППО за відбиття повітряного нападу Росії.

Президент України своє звернення почав з того, що наголосив на тому, що сьогодні був довгий день. Передовсім глава держави висловив вдячність захисникам неба, котрим вдалося збити всі ракети, випущені на Київ.

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Україні потрібні системи ППО

Понад 30. Зокрема, балістика. Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є в партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя. "Петріоти" та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад,

– наголосив він.

Разом з тим Володимир Зеленський наголосив, що російський терористичний удар свідчить про те, що санкції проти путінської системи недостатні. Він підкреслив, що кожна російська ракета містить компоненти, які вироблені в інших державах, а не у Росії.

Наприклад, у ракетах Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів.

А в "Кинджалі" – щонайменше 49 типів таких компонентів.

За його словами, значна їх частина – те, що виготовляють компанії вільного світу. Деталі, які через "сірі" схеми завозять до Росії. Тому обов'язково слід блокувати подібні схеми та тих, хто це підтримує. Він додав, що необхідно більше санкцій.

Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні й тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світу є відповідні важелі,

– додав він.

Президент додав, що цього дня провів кілька нарад з військовими, керівниками розвідок. Зокрема обговорювали посилення нашого захисту від російського терору, а також активні дії проти російських загарбників. Володимир Зеленський наголосив, що "ми готуємо хороші, ефективні речі".

Міжнародна робота

Володимир Зеленський зазначив, що було багато міжнародної роботи. Передовсім мовиться про участь у засіданні Європейської Ради. Він додав, що це вже традиційний формат взаємодії з Євросоюзом.

Цього дня говорили про оборонну підтримку, економічні питання, зокрема про продовження вільної торгівлі між нашою державою та ЄС, а також про реальний початок перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Також він провів розмову з прем'єр-міністром Греції. Обговорювали посилення ППО та реалізацію безпекових домовленостей, яких вдалося досягнути під час його візиту до Одеси. Крім того, обговорювали підготовку двосторонньої безпекової угоди.

А ще до Києва завітав голова Військового комітету НАТО адмірал Бауер. Ключовим була тема підтримки наших воїнів, захист наших людей, а також наближення того часу, коли ми будемо не лише ціннісно, а й фактично частиною Альянсу. Коли це буде юридично закріпленою реальністю.

Я дякую всім, хто підтримує Україну, українців! Дякую всім, хто воює й працює заради нашої незалежності, заради нашої сили,

– наголосив президент.

Він додав, що почав цей день на Київщині, у Мощуні та Гостомелі. Зараз йдуть другі річниці звільнення міст і сіл області від російських загарбників. Президент наголосив, що ми повинні пам'ятати та завжди говорити про те, що Україні та українцям ідалося. І що ми маємо завжди бути вдячними тим, хто не розгубився у визначальний час, хто бореться та працює, хто дає нашій державі необхідні результати.