Остаточна крапка: Зеленський звільнив посла у Білорусі
Джерело:сайт Президента України
Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ігоря Кизима з посади посла України у Білорусі. Попри численні заклики після повномасштабного вторгнення Росії розірвати дипломатичні відносини не лише з країною-агресоркою, але й з Білоруссю, Київ тривалий час не йшов на цей крок.
Відповідний указ оприлюднили на сайті президента України. Нового посла замість пана Кизима не призначили.
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"Звільнити Кизима Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Білорусь", – мовиться в указі.
Що відомо про посла України у Білорусі
Ігор Кизим був призначений послом України в Білорусі 20 лютого 2017 року. 18 квітня 2023 року його викликали для консультацій до Києва через недружній актом з боку Білорусі, спрямованим на підтримку держави-агресора.
Україна тривалий час не розривала дипломатичні стосунки з Білоруссю
Зауважимо, що загалом Київ декілька разів викликав для консультацій посла у Білорусі, однак незабаром він знову повертався до Мінська.
Востаннє МЗС України вирішило викликати посла Ігоря Кизима для консультацій у квітні через зустріч самопроголошеного президента Александра Лукашенка з ватажком донецьких окупантів Денисом Пушиліним. Після цього український посол не повертався до Мінська.
Небезпека з боку Білорусі
- Росія перекидає частину своєї ядерної зброї у Білорусь. В українській розвідці вважають, що після перекидання російської тактичної ядерної зброї в Білорусь з точки зору безпеки нічого не змінюється – нові загрози не з'являються. Це тупикова гілка путінського ядерного шантажу.
- Нещодавно країна-агресорка підтвердила, що має намір на постійній основі розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Однак це розгортання надзвичайно малоймовірно матиме вплив на поле бою в Україні.