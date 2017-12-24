Володимир Кличко прокоментував війну на Донбасі

Відносини між Україною та Росією скоро покращаться. Окрім того, економіка України переживе велике зростання.

Таку думку висловив екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко, пише "Трибуна".

"Я переконаний у тому, що відносини між нашими країнами скоро покращаться. І після цього багато хто буде питати себе, як могло дійти до такого, що братні народи опинилися в стадії війни. Що один з них напав, а інший був змушений захищатися. У тому, що цей час настане, я не сумніваюся", – переконаний спортсмен.

Читайте також: Володимир Кличко пішов з боксу: блискуча кар’єра українця

За словами Кличка, після того, як на Донбасі закінчаться бойові дії – вже за 3-5 років українська економіка переживе велике зростання, у порівнянні з іншими сусідами.

В цьому у мене немає сумнівів. В України настільки великий потенціал, про який інші країни могли б тільки мріяти. Україна – це міст між Європою і Азією, тому по-іншому і бути не може. Потрібно лише, щоб на сході перестали стріляти. Як дуже правильно кажуть: "Поганий мир краще доброї війни",

– наголосив Володимир.