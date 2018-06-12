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Володимир Зеленський показав своє силове тренування: відео

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Відомий український актор та гуморист Володимир Зеленський не планує прогаювати свій час на дивані, а наполегливо займається спортом. Одне із тренувань зірки "Студії "Квартал 95"вразило його прихильників у соціальній мережі Instagram.

40-річний Володимир Зеленський ніколи не скаржився на зайву вагу, а навіть в костюмах демонстрував сильне накачане тіло. Однак така фігура телеведучого та керівника "Студії "Квартал 95" – наслідок наполегливої роботи в тренажерному залі. 

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Кадри зі своїх тренувань Володимир Зеленський публікує в соціальній мережі, де отримує хвилю захоплених відгуків від прихильників. Останній фрагмент заняття з особистим тренером просто вражає: чоловік впевнено присідає з чималою штангою в руках.

Вирішив присісти. Відпочити,
– з гумором написав Володимир Зеленський. 

 

Зазначимо, що це не єдина силова вправа, яку демонстрував Володимир Зеленський. Актор регулярно качає м'язи за допомогою гирі та навіть показав, як він веслував з колегами-гумористами. 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Володимир Зеленський Квартал 95
Джерело: 24 Канал
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