Володимир Зеленський показав своє силове тренування: відео

Відомий український актор та гуморист Володимир Зеленський не планує прогаювати свій час на дивані, а наполегливо займається спортом. Одне із тренувань зірки "Студії "Квартал 95"вразило його прихильників у соціальній мережі Instagram.

40-річний Володимир Зеленський ніколи не скаржився на зайву вагу, а навіть в костюмах демонстрував сильне накачане тіло. Однак така фігура телеведучого та керівника "Студії "Квартал 95" – наслідок наполегливої роботи в тренажерному залі.

Читайте також: Володимир Зеленський вразив прихильників відмінною фізичною формою: відео

Кадри зі своїх тренувань Володимир Зеленський публікує в соціальній мережі, де отримує хвилю захоплених відгуків від прихильників. Останній фрагмент заняття з особистим тренером просто вражає: чоловік впевнено присідає з чималою штангою в руках.

Вирішив присісти. Відпочити,

– з гумором написав Володимир Зеленський.

Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 11 Чер 2018 р. о 11:05 PDT

Зазначимо, що це не єдина силова вправа, яку демонстрував Володимир Зеленський. Актор регулярно качає м'язи за допомогою гирі та навіть показав, як він веслував з колегами-гумористами.

Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 2 Чер 2018 р. о 12:04 PDT