"Взяв з горища зруйнованого будинку сина": як за 6 кілометрів від Бахмута з'явилася ялинка

5 грудня 2023, 14:09
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Джерело:

"УП. Життя"

Український волонтер Євген Ткачев встановив новорічну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. Він поставив її на дорозі, якою військові їдуть на "0".

Волонтер розповів журналістам, як у нього виникла ідея та звідки ялинка. Перед цим Сухопутні війська показали дерево та зазначили, що це головна ялинка країни

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Як за 6 кілометрів від Бахмута з'явилась ялинка

Прикрасив наскільки зміг і вивіз на те перехрестя, де їздять тільки військові на Бахмут, на Кліщіївку. Вирішив порадувати людей,
– розповів волонтер.  

Євген Ткачев пояснив, що взяв ялинку на горищі у зруйнованому будинку свого сина.

Волонтер прокоментував популярність свого допису, де він показав, як прикріплює ялинку на дорозі на Бахмут. Він каже, що нехай би з кожного лайка по гривні йшло на декілька дронів. За його словами, головне, щоб користь була. 

"Я розумів, що у деяких військових, хто буде проїжджати тут, це може бути остання ялинка в житті. Тому що фронт, тому що гинуть наші герої. І хотів хоч трішечки поліпшити їм настрій, нагадати про Різдво", – зауважив волонтер. 

Волонтер прикрасив ялинку біля Бахмута: дивіться відео

Що відомо про ялинку біля Бахмута

  • Сухопутні війська опублікували фото ялинки за 6 кілометрів біля Бахмута Донецької області. Військові зазначили, що це головна ялинка країни.
  • Військовослужбовиця Анастасія подякувала волонтеру за ялинку та написала, що вона підіймає настрій щоразу, коли проїжджають повз. 
  • Волонтер зазначив, що можливо його допис про "гру в Санту" декому не сподобається. Проте він пояснив, що ялинка –нагадування про Різдво. І він вірить, що вона підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї за кілька кілометрів від фронту, їдучи на "0" біля Бахмуту. Волонтер написав, що нехай краще військові побачать ялинку, ніж спотворений росіянами пейзаж.

Автор: Діана Квасневська