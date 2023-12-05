"Взяв з горища зруйнованого будинку сина": як за 6 кілометрів від Бахмута з'явилася ялинка

Український волонтер Євген Ткачев встановив новорічну ялинку за 6 кілометрів від Бахмута. Він поставив її на дорозі, якою військові їдуть на "0".

Волонтер розповів журналістам, як у нього виникла ідея та звідки ялинка. Перед цим Сухопутні війська показали дерево та зазначили, що це головна ялинка країни.

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Як за 6 кілометрів від Бахмута з'явилась ялинка

Прикрасив наскільки зміг і вивіз на те перехрестя, де їздять тільки військові на Бахмут, на Кліщіївку. Вирішив порадувати людей,

– розповів волонтер.

Євген Ткачев пояснив, що взяв ялинку на горищі у зруйнованому будинку свого сина.

Волонтер прокоментував популярність свого допису, де він показав, як прикріплює ялинку на дорозі на Бахмут. Він каже, що нехай би з кожного лайка по гривні йшло на декілька дронів. За його словами, головне, щоб користь була.

"Я розумів, що у деяких військових, хто буде проїжджати тут, це може бути остання ялинка в житті. Тому що фронт, тому що гинуть наші герої. І хотів хоч трішечки поліпшити їм настрій, нагадати про Різдво", – зауважив волонтер.

Волонтер прикрасив ялинку біля Бахмута: дивіться відео

Що відомо про ялинку біля Бахмута