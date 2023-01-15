Українські волонтери колядують на фронті: як реагують наші військові та місцеві

Львівські волонтери поїхали колядувати на Донеччину для того, аби підняти бойовий дух наших військових, а також цивільних, які там залишаються.

Про це 24 Каналу розповів волонтер Богдан Іванусь. За його словами, наші захисники та захисниці на Сході мають прекрасний бойовий дух. Вони не тільки охоче підспівували колядникам, але й ініціювали нові колядки, які волонтери ще не знали. Зауважимо, що участь у цьому заході взяв і журналіст 24 Каналу Іван Магуряк.

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Колядували під звуки пострілів

Іванусь зазначив, що він та інші волонтери вчаться у військових чогось нового і беруть у них найсвітліше і найтепліше, що можна взяти.

Думав, що ми їдемо нести радість і світло, а коли ми приїхали до військових, то у них світило так, що дай Боже! Тому набралися дуже приємних, гарних емоцій саме від захисників,

– наголосив він.

Волонтер наголосив, що має подвійні відчуття: дуже незвично колядувати, коли чутно постріли один за іншим.

"Але, напевно, в тому і є суть нашої перемоги – в єдності та в такій коляді", – підкреслив він.

Львівські волонтери заспівали колядки для військових на Донетчині / Фото з Facebook Івана Магуряка

Поділилися традиціями

За його словами, атмосфера серед цивільних на Донеччині доволі спокійна.

Там, де ми були, достатньо нормально ставилися до колядок – це для них не зовсім звично. Але, враховуючи те, що настоятелями храмів є вихідці з Заходу України, для отців було приємно, що вони мають змогу традиціями, які є на Заході, ділиться на Сході України,

– вважає Іванусь.

Він розповів, що військові знімали вертеп, колядки що підготували волонтери захисникам, на телефони і потім відсилали відео своїм рідним та близьким.

"Як сказав командир 103 бригади, що не завжди військові й доволі впливові люди доїжджають до їхніх позицій, а ми доїхали", – зауважив волонтер.

Він розповів, що йому було дуже втішно побачити на Сході друзів, викладачів, рідних, близьких.

"Для нас це теж був дуже приємний момент", – поділився Іванусь.

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На Схід з переможними гаївками

Він зазначив, що колядки створюють переможну атмосферу для військових.

"Віримо, що вже 25 грудня зможемо заспівати переможні колядки. Але у нас в планах їхати на Схід з переможними гаївками. Маємо надію, що після Великодня будемо ділитися весняно-обрядовими піснями", – наголосив він.

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