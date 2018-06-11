Волонтери опублікували ролик з закликом бойкотувати ЧС-2018 у Росії: відео

Українські волонтери з InformNapalm опублікували 30-секундний мультиплікаційний відеоролик із закликом бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, фінал якого пройде в Росії.

Про це повідомляє сайт InformNapalm.

Метою волонтерів є те, щоб ролик потрапив у тренди Youtube якраз напередодні початку мундіалю. Для цього потрібно, щоб відео за перші 3 доби від початку його публікації набрало 100 тисяч переглядів.

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Зазначається, що ролик створено на основі серії малюнків українського художника та ілюстратора Андрія Єрмоленка, який через серію плакатів також закликав світову спільноту до бойкоту ЧС-2018 у Росії..

Волонтерська спільнота InformNapalm вкотре звертається до читачів із закликом приєднатися до цієї інформаційної акції і активно поширювати публікації, фото і відео про неприпустимість відвідування країни-агресора,

– закликали волонтери.

Вони також наголосили, що Росія несе відповідальність за вбивства багатьох тисяч людей у Сирії та в Україні. Окрім того, констатується, що мільйони людей за останні роки постраждали від агресії Росії, стали вимушеними переселенцями, втратили свої будинки і близьких.

Додамо, що у ролику продемонстрований один з найбільших злочинів, які трапилися на Донбасі за період російської агресії, а саме збиття літака рейсу МН17.

Дивіться відео, яке закликає бойкотувати ЧС-2018 у Росії: