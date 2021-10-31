Вона була моїм другом, – Болдвін вперше прокоментував загибель Галини Гатчінс

Голлівудський актор Алек Болдвін заявив, що вони з Галиною Гатчінс були друзями. Крім того, він зараз перебуває у тісному контакті з її родиною.

Цей коментар Болдвіна став першим публічним після того, як він випадково на знімальному майданчику в Санта-Фе застрелив українку. Сьогодні Болдвін має спустошений вигляд і спілкувався з журналістами хрипким голосом.

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"Ми були дуже злагодженою командою"

Болдвін наголошував, що не може давати жодних коментарів, оскільки розслідування триває. Це передусім вимога поліцейських. Щоправда, він усе ж вирішив вийти до представників ЗМІ, бо ті його зустріли на трасі та почали переслідувати.

Вона була моїм другом. Перед початком зйомок – у день, коли прибув до Санта-Фе – я запросив на вечерю її разом із режисером Джоелем Соузою (тоді зазнав поранення – 24 канал). Ми були дуже злагодженою командою. І сталася така жахлива трагедія,

– пригадує актор.

Також він розповів, що зустрічався з її чоловіком Метью та 9-річним сином. Охарактеризувати цю зустріч актор не зміг. За його словами, вони – пригніченні та шоковані. Чоловік – вбитий горем.

"Але ми перебуваємо у постійному контакті, тому що ми переживаємо за цю родину", – зауважив Болдвін.

"Це один із трильйонів епізодів"

Болдвін підкреслив, що час від часу трапляються "випадкові події" на знімальному майданчик. Але нічого подібного досі не було.

"Це один із трильйонів епізодів, одна з трильйонів подій", – зазначив він.

За словами актора, він підтримує ініціативу щодо обмеження використання вогнепальної зброї на знімальному майданчику.

Ви знаєте, скільки випустили куль на під час зйомок фільмів і серіалів упродовж останніх 75 років? Мільярди. Але майже жоден такий випадок не завершувався трагедією. І зараз ми маємо зрозуміти, що щось пішло не так. Отже, слід вживати якісь нові заходи – гумова або пластикова зброя, але жодної реальної зброї. Це необхідно негайно зробити,

– констатував Болдвін.

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