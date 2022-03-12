Вона медик-рятувальниця, а він боєць тероборони: у Чернігові побралися молодята
Джерело:ДСНС
В Україні 12 березня з'явилося ще одне подружжя, яке уклало шлюб за законами воєнного часу. Назавжди об'єднали своє життя медик-рятувальниця та боєць територіальної оборони.
Молодята уклали шлюб у Чернігові. За законами воєнного часу факт укладання шлюбу засвідчив начальник Головного управління ДСНС.
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Рятувальники Чернігівщини бажають молодятам сімейного благополуччя, кохання та мирного неба над головою.
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У Чернігові побралися рятувальник і медик / Фото ДСНС
Додамо, що навіть війна в Україні не стала на заваді для створення сімей. Останніми тижнями почастішали випадки одруження з військовими, рятувальниками та медиками. Зокрема:
- 11 березня у місті Білгород-Дністровський одружилися співробітник ДСНС та освітянка.
- 8 березня у Вінниці просто на блокпосту обвінчалися нацгвардійці Олена та Олександр.
- 7 березня у перервах між повітряними тривогами у Києві побралися прикордонник Олександр та його кохана дівчина Ольга.
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Повний текст публікації ДСНС:
Вона медик-рятувальниця, а він боєць тероборони. 12 березня за законами воєнного часу факт укладання шлюбу засвідчив начальник Головного управління.
Рятувальники Чернігівщини бажають молодятам сімейного благополуччя, кохання та мирного неба над головою. Все буде Україна!