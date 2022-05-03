Вони герої, нам не потрібні сакральні жертви, – Верещук обіцяє рятувати оборонців Маріуполя

Відважні захисники Маріуполя попри блокаду досі тримають оборону міста та завдають ворогу втрат. Завдяки нашим героям росіяни досі не можуть здобути повного контролю над містом.

Російські окупанти рівняють Маріуполь із землею та заблокували місто по всіх напрямках. Та навіть звірські бомбардування і постійні атаки не здолали опір "азовців", які героїчно тримають оборону.

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Порятунок захисників Маріуполя

Як розповіла Ірина Верещук, евакуація з "Азовсталі" дозволила зменшити кількість жінок, дітей та літніх людей на підприємстві, яке перебуває під постійними атаками та бомбардуваннями ворога.

Разом з тим вона додала, що порятунок усіх цивільних українців – не єдине завдання, яке ставить перед собою Україна, адже нам важливо зберегти життя героїчних захисників Маріуполя, які вже два місяці роблять неймовірний подвиг.

Вона закликала пам'ятати про наших воїнів та запевнила, що Україна зробить усе можливе для того, аби організувати коридор і для них.

Ми не можемо як держава, як нація нехтувати їхніми життями. Нам не потрібні сакральні жертви. Ми і так вважаємо їх героями і що вони зробили все і навіть більше, щоб встов Маріуполь та України, – сказала Верещук.

Вона додала, що у свій час подвиг захисників Маріуполя був неоціненним, але зараз потрібно рухатися далі та рятувати життя відважних воїнів.

Останні новини з Маріуполя: коротко

Російські окупанти почали потужний штурм підприємства "Азовсталь", де є захисники Маріуполя та мирні українці. Як розповіли наші відважні воїни, ворог задіює багато сил для заходу на територію заводу. Росіяни пустили в хід танки, піхоту та висаджують десант.

З міста власним транспортом вдалося виїхати понад 200 мирним українцям. Вони прибули у Запоріжжя перед колоною з евакуйованими з "Азовсталі".

Евакуаційна колона з "Азовсталі" також вже прибула у Запоріжжя. Людей зустріли рідні, волонтери та журналісти.

Відео до теми – Ірина Верещук про ситуацію у Маріуполі