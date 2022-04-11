Вони хочуть довести світу, що є чемпіонами, – Подоляк про глибинну родову травму росіян

Михайло Подоляк заявив, що у росіян є історичний комплекс неповноцінності, пов'язаний із тим, що вони незадовільнені з історичної точки зору.

Радник глави ОП зазначив, що громадяни РФ "вважають себе ображеними всіма, окрім Бога, який повинен їм дати можливість довести всьому світу, що вони чемпіони". Про це посадовець сказав у ефірі одного з телеканалів.

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Це глибинна родова травма, яку неможливо перевернути. 90% населення Росії – це агресивна група, яка відчуває лише агресію щодо навколишнього світу,

– повідомив Михайло Подоляк.

За його словами, Росія може змінити структуру влади, ключових людей і ключових топменеджерів у державі. Однак вона не змінить свій внутрішній зміст.

Україна та Росія не є друзями

Радник очільника ОП пояснив, що до цього необхідно ставитися об'єктивно та не загравати з РФ.

Ми маємо мати чіткий ідеологічний і територіальний кордон. Ми маємо розуміти, що ці люди по своїй ментальності та культурній ідентичності на нас не схожі,

– вказав посадовець.

"Ми дійсно проєвропейські з точки зору цінностей, ми готові говорити про вільні рамки. Росія ж ментально інша, вона хоче жити у тоталітарних і авторитарних системах – це її вибір", – зазначив Михайло Подоляк.

Посадовець наголосив, що українці з росіянами не є друзями. Нам потрібно мати максимально холодні відносини, а також чіткі, жорсткі кордони. Тоді, з його слів, українського народу не буде проблем.

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