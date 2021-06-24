Вони народилися ледь живими, – Зеленський про те, чи померли мінські угоди
Джерело:ТСН
Володимир Зеленський заявив, що мінські домовленності погано працювали із самого початку. Він вважає, що угоди, підписані у 2015 році "ледве живі".
Зокрема, за словами глави держави, яскравим прикладом цього є паспортизація на окупованому Донбасі. Це доказ того, що "за Мінськом ніхто не йде".
Увага З мінськими угодами треба працювати, але виконати їх неможливо, – Данілов
На запитання журналістки, чи Мінськ помер, Зеленський відповів: "Він і народився ледве живим".
"Питання в тому, що це сьогодні Нормандія, опираючись на Мінськ, чи Мінськ, опираючись на зустрічі в Нормандії", – додав він.
Інші варіанти
На його думку, це єдиний документ і його не треба закривати. Однак треба відкривати іншу адженду (порядок денний – 24 канал).
"Я вважаю, що зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду у розв'язанні цих питань. Принаймні, нам потрібно спробувати", – переконаний Зеленський.
Чому мінські угоди не працюють
- Мінський формат не дає результатів. Все через, що представники країни-окупанта блокують перемовини та висувають неадекватні вимоги.
- Водночас вихід з угод може "зіграти на руку" Росії. Тоді Кремль звинуватить Україну в небажанні досягати миру на Донбасі.
- Нещодавно Леонід Кравчук заявив, що розуміє "недолугість" мінського формату переговорів. Останніми роками він не приносить результатів, хоча свого часу спинив російську агресію.
- Олексій Данілов також казав, що з мінськими угодами "треба працювати", адже інших немає. Водночас виконувати їх у тому вигляді, в якому вони є, "повним абсурдом".