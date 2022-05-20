Вони на шляху з пекла до пекла, – дружина бійця з "Азовсталі" про небезпеки після евакуації

Українські захисники, які три місяці тримали оборону Маріуполя, зараз під час евакуації перебувають на шляху з пекла до пекла.

Про це сьогодні, 20 травня, під час брифінгу дружин бійців з "Азовсталі" у турецькому Стамбулі повідомила Наталія Зарицька, передає 24 канал.

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Вона сказала, що кожен сантиметр цього евакуаційного шляху супроводжується смертельною небезпекою.

Росіяни калічать людей

Дружина бійця зазначила, що весь час від початку війни Росії проти України вона перебувала в Києві, тому знайома з усіма жахами, які вчиняли російські окупанти, і знає, які каліцтва вони завдавали людям.

Російські окупанти вдаються до тортур, до жорсткого поводження з людьми, до наруги над гідністю, до звірств, і до всіх видів вбивств,

– сказала Зарицька.

Українські дружини бійців з "Азовсталі" хочуть завадити тому, щоб така доля спіткала і їхніх чоловіків, тому звернулись до всього світу нагадавши, що існує межа усього – добра і зла, свободи і несвободи, світла і темряви, неба і землі.

Ми з усім світом об’єднані проти зла. Аби витягти наших бійців, наших героїв зі зла на сторону добра,

– заявила дружина бійця.

Дружини та матері хочуть сворити свій комітет

Зарицька від імені усіх дружин та матерів захисників, що боронили Маріуполь, повідомила про намір створити організацію – громадський комітет з захисту прав українських військовослужбовців, які потрапили у полон.

Основне завдання комітету – якнайшвидше повернення додому українських захисників.

Ми закликатимемо світові медіа, державних лідерів, лідерів моральних та релігійних спільнот до збереження життів чоловіків та жінок, які зараз знаходяться на межі життя та смерті,

– додала дружина бійця, якого евакуювали з "Азовсталі".

Також вона повідомила, що на меті комітету є контакт з матерями російських бійців, і вимагання дотримання світом та Росією Женевських конвенцій.

Евакуація захисників Маріуполя: головне

Нагадаємо, що в Маріуполі 16 травня розпочалась евакуація українських військових, котрі обороняли завод "Азовсталь". У той день 53 важкопоранених військових вивезли з заводу до медичного закладу в тимчасово окупований Росією Новоазовськ. Ще 211 воїнів доставили в Оленівку через гуманітарний коридор.

У Генштабі ЗСУ заявили, що розуміють ризики такої евакуації, але сподіваються, що Росія стримає слово. Захисників Маріуполя мають обміняти на російських полонених.

Міжнародна організація Червоний Хрест почала реєстрацію евакуйованих з "Азовсталі" українських бійців. Йдеться про сотні українських військових.

У Міністерстві оборони Британії сьогодні, 20 травня, повідомили, що з металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вже вийшло близько 1700 українських військових.

Водночас в Інституті з вивчення війни припустили, що Кремль міг погодитися на евакуацію з "Азовсталі", щоб проголосити Маріуполь своїм.

Вчора Володимир Зеленський зазначив, що до евакуації бійців з "Азовсталі" прикута увага всього світу. Також він запевнив, що робить все, аби найвпливовіші сили світу долучилися до порятунку бійців маріупольського заводу.

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