Вони збираються ще більше бомбити міста, ще підступніше вбивати дітей, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники збираються ще більше бомбити українські міста. Президент наголосив, що "це терор".

Глава держави зазначив, що окупанти намагаються мстити народу України, який став на захист рідної землі. Про це він повідомив під час відеозвернення вранці 27 лютого, інформує 24 канал.

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Вони збираються ще більше наші українські міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити,

– сказав Володимир Зеленський.

"Вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення, але з перших годин вторгнення російські війська б'ють по цивільній інфраструктурі", – продовжив президент.

За його словами, ворог свідомо обрав тактику на ураження людей і всього того, що робить життя просто нормальним:

електростанції;

лікарні;

дитячі садочки;

житлові будинки.

"Усе під ударами щоденно. Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам – тягне на міжнародний трибунал. Усі злочини ми чітко фіксуємо", – додав глава держави.

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