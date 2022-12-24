Окупанти у вихідний обстріляли центр Херсона: у результаті загорівся найбільший ринок міста
Російські окупанти не припиняють тероризувати звільнений Херсон. Ворог гатить по місту з різного озброєння. 24 грудня загарбники поцілили у центр Херсона.
Моторошні кадри наслідків ворожих ударів з'явилися у мережі, передає 24 канал.
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За даними очевидців, внаслідок обстрілів загорівся один з найбільших у Херсоні ринків – Центральний. На оприлюднених кадрах видно стовпи густого чорного диму, що здіймаються у небо.
Дим над Херсоном: дивіться відео
Що відбувалося всередині ринку, куди поцілили окупанти: дивіться відео
Раніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок обстрілу Херсона, на жаль, є загиблі. Згодом посадовець уточнив, що 5 людей загинули, а ще 20 зазнали поранень.
Також будівлі в центрі міста зазнали руйнувань – у багатьох будинках вибиті вікна. Кілька автомобілів на вулицях згоріли. На місці атаки працюють усі відповідні служби, наслідки атаки встановлюють.
Наслідки обстрілу Херсона 24 грудня / Фото з місцевих телеграм-каналів
Ворог тероризує Херсон
- Ворог регулярно обстрілює деокупований Херсон. Лише 23 грудня росіяни 74 рази обстріляли територію області з РСЗВ, мінометів та танків.
- Напередодні у Центрі національного спротиву повідомили, що ворог обстрілює деокупований Херсон з різного озброєння, зокрема застосовує заборонені фосфорні боєприпаси. Останній такий випадок зафіксували 23 грудня.
- Такі боєприпаси використовували ще в Першій світовій війні, однак згодом їх заборонили. Все через те, що така зброя може викликати особливо важкі ушкодження або ж спровокувати повільну та болісну смерть.