Ворог активно здійснює ІПСО, – Координаційний штаб про заяви, що Іл-76 перевозив полонених

У Росії почали поширювати дезінформацію, щоб бодай якось виправдати падіння свого літака. Російське оборонне відомство заявило, що на літаку Іл-76 нібито перебували 65 українських військовополонених. Втім, в Україні цю інформацію спростували.

Координаційний штаб оприлюднив заяву з приводу оприлюдненої у ворожих пропагандистських ресурсах інформації. Мовиться про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених.

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Росіяни продовжують розповсюджувати ІПСО

Російські ЗМІ почали ширити інформацію, що на літаку Іл-76 буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких буцімто перевозили до Бєлгородської області для обміну. Кажуть, що 6 членів екіпажу літака та 3 людини супроводу загинули.

У Координаційному штабі повідомили, що вони та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. Вони закликали ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації до оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами.

Ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства,

– йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві попросили відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

Що відомо про падіння Іл-76