Ворог атакував 139 дронами: скільки вдалося збити

В ніч проти 8 лютого російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ударні БпЛА типу "Шахед".

Відомо, що ворог атакував 139-ма дронами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч проти 8 лютого ворожі сили атакували 139-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Брянськ,

Шаталово.

Відомо, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 71 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок атаки противника постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.



Збито 67 ворожих БпЛА / Інфографіка Повітряних сил

Нагадаємо, що у ніч на 8 лютого в Сумах російський дрон поцілив у приватний будинок, там спалахнула пожежа. Відомо, що на місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Проводиться розбір завалів і ліквідація наслідків атаки. Водночас інформація щодо постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється.

Також цієї ночі ворожі сили атакували за допомогою БпЛА і Київщину. Відомо, що тривога в регіоні тривала більше 7 годин. В області працювали сили протиповітряної оборони. В ОВА рзповіли, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.



Там додали, що в Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано.

У Фастівському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено приватний будинок та одна недобудована домівка. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади.



Станом на 9 годину ранку оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки в області.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 лютого противник також запускав ворожі цілі по українських містах. Так, ворог атакував 112-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Відомо, що збили 81 ворожий дрон.