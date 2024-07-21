Ворог атакував 39 "Шахедами": скільки збили

Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотними літальними апаратами. Вночі проти 21 липня росіяни теж запускали дрони.

Вночі проти 21 липня ворог запустив 29 "Шахедів". По них працювали сили протиповітряної оборони.

Дивіться також У Криму оголосили тривогу: у кількох районах чули вибухи

Скільки "Шахедів" збили

Вночі на 21 липня 2024 року ворог також завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 39-ма ударними БпЛА типу із трьох напрямків. Дрони запускали із Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму.

Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА типу "Шахед". Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Крім цього, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

У Повітряних силах також наголосили, що сили ППО працювали у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.