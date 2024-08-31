Ворог атакував 52 "Шахедами": скільки вдалося збити
Джерело:Повітряні сили
Росія запустила по Україні пів сотні безпілотників в ніч проти 31 серпня. Сили ППО працювали у 8 областях.
У Повітряних силах повідомили, що значна частина "Шахедів" впала самостійно. Також цікаво, що кілька з них полетіли в Росію та Білорусь.
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Скільки дронів вдалося збити
У Повітряних силах розповіли, що вночі ворог запустив із Курської області по Україні 52 "Шахеди".
Крім цього, окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області та чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,
– повідомили у ПС.
Загалом захисники неба змогли збити 24 ударних "Шахеди". Ще 25 локаційно втрачені – вони впали самостійно.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
2 БпЛА розвернулися, ще 1 полетів у Білорусь
ПС повідомили, що 3 дрони під час атаки залишили територію України. Так, 2 безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь.
Нагадаємо, що 29 серпня Білорусь вперше в історії збила російський "Шахед", який залетів на її територію. Хоч це був далеко не перший випадок заходу російського дрона-камікадзе на територію країни. Причини зміни поведінки Лукашенка залишаються загадкою.