Ворог атакував 73 "Шахедами" і ракетами: скільки цілей збили

Росія вночі 28 вересня завдала повітряного удару по Україні дронами-камікадзе, а також декількома ракетами. Уранці стало відомо, скільки цілей вдалось збити.

Повітряні сили уточнили, що росіяни випустили 73 ударні безпілотники по нашій державі. Крім того, керовані авіаційні ракети та балістику.

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Успіхи ППО під час масованої атаки

За словами захисників неба, протиповітряна оборона ліквідувала:

69 із 73 дронів-камікадзе (ще 1 БпЛА полетів у напрямку Росії, інші були локаційно втрачені);

2 із 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Водночас загарбники запустили 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму, які перехопити не вдалось. Отже, загальна кількість цілей, випущених по Україні, становить 77 одиниць.

Керовані авіаційні ракети росіяни застосували з окупованої території Запоріжжя, а безпілотники – із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла та мису Чауда в Криму.

Відбивала повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона по ворожих "Шахедах" працювала на території таких регіонів:

Київська область;

Черкаська область;

Вінницька область;

Кіровоградська область;

Рівненська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Одеська область;

Миколаївська область.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко констатував, що проти ночі 28 вересня українська ППО збила півтора десятка дронів типу "Шахед", які атакували столицю. Проте все ж фіксують падіння уламків в Оболонському районі, унаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила, за словами влади. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, загалом вона тривала майже три години.

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Разом з тим відомо, що у Рівненській області Сили ППО збивали ворожі безпілотники типу "Шахед", уламки яких пошкодили лінію електропередач, паркан та альтанку на території приватного господарства. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль інформує, що без електроенергії залишившися 70 споживачів.