Ворог атакував Дніпропетровщину: вбив 18-річного хлопця, постраждала 2-річна дівчинка

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок чергової ворожої атаки загинув 18-річний хлопець.

Медикам не вдалося врятувати юнака. Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Росіяни вбили хлопця

Лисак розповів про наслідки чергового ворожого обстрілу.

Виродки. Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли,

– написав голова ОВА.

Ще четверо людей постраждали. Серед них – дитина.

"Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно. Атака на район сталася по обіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 квадратних метрів", – підсумував Лисак.

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